राहुल टिकरिहा विवाद: कांग्रेस का साय सरकार पर हमला, आकाश शर्मा बोले-पीड़ित को न्याय नहीं, कार्यकर्ताओं पर FIR - CONGRESS ATTACKS VISHNUDEV SAI
राहुल टिकरिहा से जुड़े विवाद को लेकर युवक कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 5, 2025 at 4:27 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं. अब युवक कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है. रायपुर में युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा: रायपुर राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि राहुल टिकरिहा पर गंभीर आरोप लगा है. उनके चाचा को न्याय देने की जगह, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरन FIR करके फंसाया जा रहा है. आरोपी कोई और है ,उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है.
"राहुल टिकरिहा पर कार्रवाई हो, पीड़ित को न्याय मिले": आकाश शर्मा ने कहा कि पीड़ित को न्याय नहीं दी जा रही है ,और जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सोशल मीडिया में इस बात को जनता के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं. उन पर फर्जी मुकदमा करके डराया धमकाया जा रहा है. यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
पीड़ित परिवार के लोगों को डरा धमका कर राहुल टिकरिहा को बचाने की कोशिश की जा रही है. यदि सरकार को एफआईआर करना है, तो वह तत्काल राहुल टिकरिहा के खिलाफ करें और राहुल टिकरिहा को पार्टी से निकला जाए, तभी न्याय मिलेगा. कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई से कुछ नहीं मिलेगा. आने वाले समय में युवा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर न्यायालय जाना हो, या फिर सड़क की लड़ाई लड़नी हो, हम वह लड़ेंगे- आकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस
चाचा ने लगाए गंभीर आरोप: बेमेतरा जिले के सिलहट गांव के रहने वाले राहुल टिकरिहा के चाचा ने शिकायत पत्र लिखकर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र के मुताबिक, राहुल की वजह से उनका परिवार बर्बाद हो गया और घर टूट गया. इस पत्र के साथ एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे कांग्रेस इस मामले को और गंभीर बताते हुए साझा कर रही है.
पुलिस में भी हुई शिकायत: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल टिकरिहा के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. यही वजह है कि मामला सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों गरमा गया है.