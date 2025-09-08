ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में चल रहा जंगलराज, आम आदमी और बीजेपी के लिए कानून अलग :दीपक बैज

सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है.

Congress attacks BJP
आम आदमी और बीजेपी के लिए कानून अलग- दीपक बैज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2025 at 4:59 PM IST

4 Min Read

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्री केदार कश्यप को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार न्याय दिलाने में नाकाम है, कर्मचारी की आवाज दबाई जा रही है.दीपक बैज ने शराबबंदी, बाढ़ राहत, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि प्रदेश में जंगलराज कायम हो गया है.

सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग : पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री ने पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी जानने की कोशिश की? उन्होंने कहा कि न्याय तभी संभव है जब दोनों पक्षों को सुना जाए. कर्मचारी की हिम्मत है जो उसने मंत्री पर आरोप लगाए, बिना घटना घटे इतनी बड़ी हिम्मत कोई नहीं कर सकता. कांग्रेस की मांग है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए.

आम आदमी और बीजेपी के लिए कानून अलग :दीपक बैज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा आरोप है कि बीजेपी नेताओं के लिए अलग कानून और जनता के लिए अलग कानून लागू हो रहा है. अगर कार्रवाई नहीं हो सकती तो कम से कम मंत्री से माफी मंगवाई जाए. पहले गलती करो, मारपीट करो, गाली दो और फिर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ो. यही बीजेपी का न्याय है- दीपक बैज,पीसीसी चीफ

बाढ़ राहत और पैकेज पर सवाल : बाढ़ राहत पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा. दीपक बैज ने कहा कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मदद कर रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार विशेष राहत पैकेज क्यों नहीं ला रही. दंतेवाड़ा में तीन माइंस से करोड़ों का राजस्व आता है, फिर भी प्रभावितों के आंसू पोंछने कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. उन्होंने कहा कि जनता बेसहारा है, घर उजड़ गए हैं और किसान परेशान हैं.

शराबबंदी का मुद्दा : दीपक बैज ने शराबबंदी पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गंगाजल को लेकर शराबबंदी का वादा नहीं किया, बल्कि धान खरीदी और कर्ज माफी पर गंगाजल की कसम खाई थी और उसे निभाया भी. कांग्रेस सरकार के दौरान 50 से घटाकर 20 दुकानें बंद की गई थीं, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही 62 से ज्यादा दुकानें फिर खोल दी गईं. आरोप लगाया गया कि कंपोजिट शराब बेचकर सरकार ने नशे का कारोबार दोगुना कर दिया है. नकली शराब और नकली होलोग्राम गली-गली बिक रहे हैं और यह संरक्षण के बिना संभव नहीं है. कांग्रेस ने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में यह कारोबार फल-फूल रहा है.

किसान और रोजगार : किसानों और रोजगार को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दो साल से बैठकें चल रही हैं लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा. किसान यूरिया के लिए परेशान हैं, कर्मचारी आंदोलनरत हैं और मोदी गारंटी के नाम पर वादे अभी तक पूरे नहीं हुए. एनएचएम कर्मचारी बदहाल हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है. कभी एंबुलेंस ड्राइवर डिलीवरी कराता है तो कभी टांके लगाता है. ये शर्मनाक हालात हैं. कांग्रेस ने तंज कसा कि कैबिनेट बैठक सिर्फ चाय-बिस्किट तक सीमित रह गई है और स्वास्थ्य के मामले में पूरी सरकार बीमार पड़ी है.

शिक्षा,स्वास्थ्य और सड़क पर सरकार फेल : शिक्षा के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने मोर्चा खोला. दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य अंधकार में है.किताबें नहीं हैं, कॉपियां नहीं हैं और हजारों पद खाली पड़े हैं. सरकार को दो साल हो गए लेकिन भर्ती शुरू नहीं हुई.कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क – तीनों मोर्चे पर सरकार विफल है और प्रदेश में जंगलराज चल रहा है.

धर्मांतरण और ध्रुवीकरण : कांग्रेस ने धर्मांतरण और ध्रुवीकरण को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. जिसमें बैज ने कहा कि सरकार के रहते धर्मांतरण की घटनाएं थम नहीं रही हैं.सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने और राजनीति करने में लगी है. बीजेपी ध्रुवीकरण और साजिश के हथकंडे अपना रही है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को भड़काने की फ्री प्लानिंग कर रही है.

सर्किट हाउस कर्मचारी मारपीट केस, मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, इस्तीफे की मांग

रायपुर में कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप का पुतला फूंका, कर्मचारी से मारपीट केस में इस्तीफे की मांग

सौर ऊर्जा से उपभोक्ता बने ऊर्जा दाता, अब बिजली भी बेच रहे छत्तीसगढ़ी घर : सीएम साय



