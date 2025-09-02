जयपुर. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्मार्ट मीटर, जर्जर स्कूल, खराब कानून व्यवस्था, अतिवृष्टि और फसल खराबा सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. मंगलवार रात कांस्टीट्यूशन क्लब में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई. हालांकि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए.

करीब 1 घंटे तक चली बैठक में पार्टी के वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल, हरीश चौधरी, रफीक खान सहित के अन्य विधायकों ने ज्वलंत मुद्दों के साथ ही वोट चोरी के मामले में भी सरकार को घेरने के सुझाव दिए. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज राजस्थान की हालत जर्जर हो चुकी है. किसान और आमजन बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित है, लोगों के मकान गिर रहे हैं, कच्ची बस्ती में पानी भरा हुआ है. सड़कों की हालत जर्जर है और किसानों की फसल तबाह हो चुकी है लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई है.

जूली ने कहा कि इन लोगों ने केवल दावे किए हैं जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है. दिवंगत हो चुके बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई. इंग्लिश मीडियम स्कूल में अभी तक टीचरों की नियुक्ति नहीं की गई है. इसके साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव सरकार नहीं करवा रही है. ऐसे में हम बुधवार से सरकार को प्रश्न काल और उसके बाद 295 सहित कई अन्य साधनों से सरकार को सदन में घेरेंगे.

वोट चोरी राष्ट्रीय मुद्दा : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वोट चोरी राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, राजस्थान में भी एसआई आर प्रोग्राम शुरू हो चुका है. उसके लिए हमने अपनी बात विधानसभा में रखी थी. राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग का डाटा सार्वजनिक किया है उस पर चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए थी. लेकिन चुनाव आयोग उल्टे राहुल गांधी से ही एफिडेविट मांग रहा है. बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए. कर्नाटक में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है यह सब चीज जनता के सामने है. हमने सोमवार को भी इस मुद्दे को लेकर सदन में अपनी बात रखी थी.

भाजपा के कार्यकर्ता ने ही दी थी प्रधानमंत्री की मां को गाली : PM नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह लोग राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं. राहुल गांधी ने किसी को गाली नहीं दी, जिस व्यक्ति ने गाली दी है वह खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसको इन लोगों ने मीटिंग में भेजा है और वो वहां पर गाली देकर चला गया. न तो वे हमारी पार्टी का पदाधिकारी है न नेता है और नई कार्यकर्ता है. वो खुद बीजेपी का भेजा हुआ है. इन लोगों ने सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के लिए क्या-क्या नहीं कहा है. हमने तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही है. उन्होंने कहा कि चाहे मोदी की माता हो या किसी अन्य की माता हो या किसी गरीब व्यक्ति की माता हो, हमारे लिए हर व्यक्ति की माता हमारे लिए माता समान है. हम सब का सम्मान करते हैं .

उन्होंने कहा कि ये अनावश्यक इसे मुद्दा बना रहे हैं जबकि बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए. अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उस पर हमारे देश में क्या असर पड़ेगा उस पर बात होनी चाहिए. उस पर तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मां को गाली दे दी जिसने गाली दी है वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, लेकिन अब यह मुद्दा बनने वाला नहीं क्योंकि देश की जनता सब समझ चुकी है.

कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट : वहीं राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में सभी नेता एकजुट है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में होने के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं. किसी में कोई नाराजगी नहीं है, हम सब मजबूती के साथ भाजपा को सदन में जवाब देने पर मजबूर कर देंगे. जूली ने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, जबकि सदन की कार्यवाही 1 मिनट भी नहीं रुकी है. हमने जनता से वादा किया था कि हम उनके मुद्दे सदन में उठाएंगे कोई हमारा माइक बंद कर देता है लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकता है. हम सदन में नहीं तो सड़क पर जनता के मुद्दे उठाएंगे. चाहे हमारे खिलाफ कितनी ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई कर ली जाए. हम डरने वाले नहीं है और राजस्थान की जनता की आवाज विधानसभा में जरूर उठेगी.

डोटासरा के आवास पर पहुंचे : वही दिलचस्प यह भी है कि विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अस्पताल रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे. पायलट के साथ कांग्रेस विधायक विधायक चौधरी भी थे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है. डोटासरा भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हो लेकिन दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.