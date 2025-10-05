बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 2 पूर्व CM समेत 44 नेताओं की उतारी फौज
बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीन ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं. इनमें दो नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 5, 2025 at 1:27 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है. इसके अलावे 41 जिला पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से इन नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी है.
तीन सीनियर नेता ऑब्जर्वर नियुक्त: कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आदेश पर राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणु गोपाल ने पत्र लिखकर तत्काल इन लोगों को नियुक्त किया है.
माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित नेताओं को एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observers) नियुक्त किया है।— Bihar Congress (@INCBihar) October 4, 2025
साथ ही, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जिला चुनाव पर्यवेक्षकों (District Election Observers) की नियुक्ति के प्रस्ताव… pic.twitter.com/wXaPdrBOur
41 जिला प्रभारी नियुक्त: कांग्रेस ने 41 वरिष्ठ नेताओं को जिला चुनाव ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. इनमें अविनाश पांडेय, कमलेश्वर पटेल, हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन, अजय कुमार लल्लू, भक्त चरणदास, अजय राय, शुभांकर सरकार, सतेज बंटी पटेल, ईशा खान चौधरी, तनुज पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल चौधरी अभिषेक दत्त, रामकृष्ण ओझा, सत्यनारायण पटेल, चेतन चौहान, बीके श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया, पांगुलेटटी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं.
झारखंड के नेताओं को भी जिम्मेदारी: इसके अलावे राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, राणा गुरजीत, अशोक चंद्रन, विश्वजीत कदम, रामलाल जट, जयसिंह अग्रवाल, रफीक खान, दिनेश गुज्जर, अभिमन्यु पूनिया, हिना कावेरी, वीरेंद्र राठौर, संजय कपूर, रोहित चौधरी, अमित सिहाग, विपिन वानखड़े, नीरज दीक्षित, प्रवीण पाठक, किरण सिंह उचियादा और अनिल चोपड़ा को जिला चुनाव पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति की गई है.
महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी: बिहार चुनाव के लिए अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है. कई दौर की बातचीत के बावजूद सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. वैसे कांग्रेस की ओर से 2020 चुनाव की तरह ही 70 सीटों पर दावेदारी है. हालांकि सूत्र बताते हैं कि अपनी पसंद की सीट मिलने पर पार्टी सीटों की संख्या कम करने पर राजी हो सकती है.
एक-दो दिनों में चुनाव का ऐलान संभव: केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम दो दिवसीय बिहार दौरे पर है. शनिवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई थी. ज्यादातर दलों ने दो चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है. हालांकि जेडीयू ने एक फेज में इलेक्शन की मांग की है. माना जा रहा है कि एक-दो दिनों में इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है.
