कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान: राजस्थान में पर्यवेक्षक लगाए, जिलाध्यक्षों की रायशुमारी होगी
कांग्रेस ने राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत 30 पर्यवेक्षक नियुक्त किए, जो जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की राय लेकर पैनल बनाएंगे.
Published : September 23, 2025 at 8:57 PM IST
जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'संगठन सृजन अभियान' इन दिनों कई राज्यों में चल रहा है. पार्टी ने राजस्थान में भी इस अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की रायशुमारी करने के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी करते हुए 30 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. जल्द ही इन पर्यवेक्षकों को जिले आवंटित कर दिए जाएंगे. इसके बाद पर्यवेक्षक वहां जाकर अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर रायशुमारी करेंगे और उसके बाद तीन-तीन नामों के पैनल तैयार करके पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे.
आदेशों के मुताबिक विजय इंद्र सिंगला, लालजी देसाई, गुरु रूद्र राजू, विकार रसूल वानी, यशोमती ठाकुर, यशपाल आर्य, भरत सिंह सोलंकी, कुलजीत नागरा, डॉक्टर अमी या, अनिल चौधरी, सुभाष चोपड़ा, अशोक तंवर, परेश धनानी, राजेश तिवारी, सुखदेव भगत को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इसी प्रकार सलीम अहमद, राजेश लिलोठिया, अनिल भारद्वाज, रोहित चौधरी, गीता भुक्कल, कैप्टन प्रवीण डावर, केवल सिंह पठानिया, विमल चुडस्मा, जेटी कुसुम कुमार, ममता देवी, सुखदेव पांसे, अमित विज और साकिर सनादी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.
रोकी थी नए जिलों में नियुक्ति: पार्टी संगठन की ओर से प्रदेश में नए 10 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी. पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन सृजन अभियान के तहत ही इन जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति रोकी गई थी. अब इन जिलों में भी पर्यवेक्षक रायशुमारी करेंगे. जिलाध्यक्षों के पैनल पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे.
धरातल से आएं नाम: कांग्रेस नेता राहुल ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर पहले ही निर्देश दिए थे कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पार्टी नेताओं की सिफारिश पर नहीं, बल्कि संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के जमीनी फीडबैक से होनी चाहिए और इसीलिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, ताकि वह जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के दावेदारों के बारे में रायशुमारी कर सकें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को दे सकें.