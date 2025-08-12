ETV Bharat / state

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के लिए 25 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त, बिहार के किसी नेता को नहीं मिली जगह - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के लिए कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सूची जारी हो गई है. इसमें बिहार के नेताओं को जगह नहीं मिली.

Rahul Gandhi Bihar Visit
राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2025 at 5:47 PM IST

पटना: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार दौरे पर आ रहे हैं. उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा' 25 जिलों में आयोजित की जाएगी. इन 25 जिलों के लिए पार्टी ने मंगलवार को जिला कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी की है. इसमें कई विधायकों और सांसद को भी शामिल किया गया है. हालांकि खास बात ये है कि इसमें बिहार के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई है. जिस वजह से इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं.

यात्रा में शामिल होंगे कई बड़े नेता: एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 25 जिलों के लिए अलग-अलग कॉर्डिनेटर नियुक्त किया है. जिसमे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद अशोक सिंह और तनुज पुनिया सरीखे नेता हैं तो वहीं विधायक दिनेश गुजर्र को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और नवादा की जिम्मेदारी दी गई है. विधायक शिशपाल सिंह और कुमार जय मंगल को भी इस यात्रा में कॉर्डिनेटर बनाया गया है.

17 से 30 अगस्त तक चलेगी यात्रा: कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज त्यागी और सुशांत मिश्रा को कोऑर्डिनेटर बनाया है. राहुल गांधी की यह यात्रा 17 अगस्त को रोहतास से शुरुआत होगी. 25 जिलों से गुजरती हुई यह यात्रा 30 अगस्त को पटना में समाप्त होगी.

Rahul Gandhi Bihar Visit
राहुल गांधी 17 अगस्त को बिहार आएंगे (ETV Bharat)

स्थानीय नेताओं को क्यों नहीं मिली जगह?: इस बारे में बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर बताते हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा सफल और मजबूती से सभी जिलों में हो, इसको लेकर एआईसीसी ने यह निर्णय लिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इसका कोआर्डिनेटर बनाया जाए. यह सभी बिहार के बाहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है. जो बिहार के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करके यात्रा को सफल बनाएंगे.

Rahul Gandhi Bihar Visit
25 जिलों में जाएंगे राहुल गांधी (ETV Bharat)

"बिहार के नेता अपने-अपने जिले में यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. यह यात्रा चुनाव से अलग है. इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है. कांग्रेस ने तय किया है कि पहले इस यात्रा को सभी जिलों में मजबूती से किया जाएगा और इसके लिए कोऑर्डिनेटर टीम बनाई गई है."- राजेश राठौर, मुख्य प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

Rahul Gandhi Bihar Visit
राहुल गांधी (ETV Bharat)

दो राज्यों के नेताओं का अनुभव साझा होगा: वहीं प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि बाहर के नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर बिहार के नेता काम करेंगे. दो राज्यों के नेता जब एक साथ काम करेंगे तो काम करने का दायरा बढ़ जाएगा और बेहतर रिजल्ट होगा.

"मतदाता अधिकार यात्रा के लिए सभी जिलों में बिहार कांग्रेस की तरफ से प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है. जो एआईसीसी में कोऑर्डिनेटर तैनात किया है, वह कांग्रेस के बड़े मंझे हुए नेता हैं, जिनके अनुभव का लाभ बिहार कांग्रेस को मिलेगा."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, बिहार कांग्रेस

