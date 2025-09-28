ETV Bharat / state

ग्रामीणों ने खस्ताहल सड़क पर चलाया हल, बोले- एक महीने में नहीं सुधरी तो फूकेंगे आंदोलन का बिगुल

ये सड़कें हैं बदहाल: इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सत्यों-रैलाकोट मोटर मार्ग का निर्माण होते समय किसानों की जमीन कटी थी, जिसका मुआवजा आज तक 10 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाया है. इसके अलावा सत्यों-रैलाकोट, मेरधुरा-सत्यों, सत्यों से कपलेश्वर मोटर मार्ग आज बदहाल स्थिति में हैं. लगातार इनके सुधारीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग कान में रुई डालकर बैठा है.

अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर जागेश्वर विधानसभा के मेरधूरा-सत्यों-रैलाकोट मोटरमार्ग पर बदहाल स्थिति में है. जिसे लेकर स्थानीय लोग खासे परेशान हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री और क्षेत्र पंचायत सदस्य दीवान सतवाल के नेतृत्व में धरना दिया. उन्होंने एक सुर में सड़कों के सुधारीकरण की मांग की. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सड़क पर हल चलाकर विरोध दर्ज किया.

अल्मोड़ा: जागेश्वर विधानसभा में सड़कों के सुधारीकरण की मांगें पूरी न होने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. ग्रामीणों ने सड़क पर हल चलाकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी खस्ताहाल सड़क को लेकर धरना दिया.

कांग्रेसियों और ग्रामीणों ने दिया एक महीने का अल्टीमेटम: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर सभी सड़कों का सुधारीकरण कार्य शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता समस्त ग्राम वासियों के साथ लोक निर्माण विभाग का घेराव कर आंदोलन का बिगुल फूंकेंगे. जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी.

सरकार को नहीं दिख रही सड़कों की बदहाली: वहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार और विभाग ने इन सड़कों की ओर आंखें मूद ली हैं, जिस कारण उन्हें सड़कों की बदहाली नहीं दिख रही. उन्होंने धामी सरकार पर कांग्रेस के समय स्वीकृत कार्यों को रोकने का भी आरोप लगाया.

खस्ताहाल सड़क पर चलाया हल (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक इन सड़कों का सुधारीकारण नहीं हो जाता. कांग्रेस लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेगी.

वहीं, जिला महामंत्री एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य दीवान सिंह सतवाल ने कहा कि लंबे समय से यहां की सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं. आज सरकार और लोक निर्माण विभाग को नींद से जगाने के लिए ग्रामीणों ने सड़क पर हल की जुताई की है. यदि एक महीने के भीतर इन सड़कों के सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग का घेराव किया जाएगा. साथ ही आंदोलन को तेज किया जाएगा.

