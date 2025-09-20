कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग को झामुमो ने बताया साजिश! कहा- झारखंड को बीजेपी बनाना चाहती है मणिपुर

कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग को झामुमो ने बताया साजिश! कहा- झारखंड को बीजेपी बनाना चाहती है मणिपुर
कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को झामुने बीजेपी की साजिश करार दिया है.
रांची: कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार से आदिवासी कुड़मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है. तो दूसरी ओर आदिवासी संगठन भी सड़क पर हैं. ऐसे में इस संवेदनशील मामले पर दो मुख्य सत्ताधारी दल झामुमो और कांग्रेस के नेता भाजपा-आजसू पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन दोनों समुदाय की मांग पर फूंक-फूंक कर बयान दे रहे हैं.
भाजपा ने ओबीसी समाज का हक छीनाः मनोज पांडेय
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि आज जो भी कुछ आंदोलन के नाम पर दिख रहा है, वह पूरी तरह दो समुदाय को लड़ाने की एक साजिश है. झामुमो नेता ने कहा कि यह जो नए 'अंग्रेज' सत्ता पर काबिज हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं, वह राज्य को दूसरा मणिपुर बनाना चाह रहे हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में राज्य के ओबीसी समाज का हक छीना गया.
मनोज पांडेय ने कहा कि वह कुड़मी नेताओं से यह अनुरोध करते हैं कि राज्य के कुड़मियों का जो आरक्षण भाजपा की सरकार ने कम किया था, उसे वापस लेने की लड़ाई वह लड़ें तो सरकार आपके साथ है, लेकिन एक ऐसी मांग जो बहुत वर्षों से चली आ रही है इसमें कहीं न कहीं झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास है.
भाजपा राज्य को अशांत कर रही हैः जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय
मनोज पांडेय ने कहा कि कुड़मियों को एसटी में शामिल करने की जो मांग है वह पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है. ये भाजपा वाले लोग 'पातर मुंडा' को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लेते हैं, 'गंझू' को अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल कर लेते हैं, इसमें राज्य सरकार के कोई भूमिका नहीं होती है तो फिर इस राज्य को अशांत क्यों कर रहे हैं.
झामुमो नेता ने कहा कि 'मैं तमाम कुड़मी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि आपसी एकता बनाए रखें और जो झारखंड विरोधी हैं, उनके झांसे में न आएं.' झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा और आजसू के लोकसभा में कई सांसद हैं, वहां पर इसकी आवाज उठानी चाहिए.
एक सवाल के जवाब में मनोज पांडेय ने कहा कि हमारे सपोर्ट की कहां कोई बात है, हमने तो आरक्षण बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया है और विधेयक पास करके केंद्र को भेजा था. उन्होंने कहा कि इस मामले में TRI की क्या रिपोर्ट है यह भी देखना होगा, यह बहुत तकनीकी मामला है.
भाजपा खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही हैः मनोज पांडेय
झामुमो नेता ने कुड़मियों के आंदोलन पर पार्टी स्टैंड के सवाल पर कहा कि हमने कभी जनता से झूठे वादें नहीं किये. आज जो आंदोलन भटकता हुआ दिख रहा है वह भारतीय जनता पार्टी की वजह से है. क्योंकि वह अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है. झामुमो नेता ने कहा कि राज्य सरकार की मशीनरी लगी हुई है कि कैसे यातायात व्यवस्था बहाल हो और किसी को भी परेशानी न हो. लेकिन जब भाजपा के नेता ही आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्तियां बर्बाद करें तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
आंदोलन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकारः झारखंड कांग्रेस
वहीं कुड़मियों के आंदोलन पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने का सबको अधिकार है. यह दायित्व संविधान ने दिया है.
अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मामला केंद्र सरकार का हैः झारखंड कांग्रेस
राकेश सिन्हा ने कहा कि हमें लगता है कि कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मामला केंद्र सरकार का मामला है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस पर फोकस करना चाहिए. राकेश सिन्हा ने कहा कि जब आंदोलन होते हैं तो लोगों को परेशानियां होती ही हैं, लेकिन अब इस पर निर्णय केंद्र सरकार को लेना है. इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस सवाल के जवाब में राकेश सिन्हा ने कहा कि इस पर केंद्र फैसला करें.
