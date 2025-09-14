ETV Bharat / state

झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस और JMM ने बनाई रणनीति, JMM ने चेताया- कोई गड़बड़ी हुई तो ऑन द स्पॉट होगा फैसला

झारखंड में SIR को लेकर इंडिया ब्लॉक के दलों ने अपनी विशेष रणनीति बनाई है. बूथों पर बीएलए की नियुक्ति की जा रही है.

SIR in Jharkhand
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: बिहार के बाद अब झारखंड में भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की संभावना को देखते हुए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है. कांग्रेस-झामुमो और राजद ने अपनी ओर से विशेष तैयारियां शुरू की हैं. कांग्रेस राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए-1 और बीएलए-2 की नियुक्ति कर रही है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश अपने बीएलए को मतदान केंद्रों का प्रहरी बताते हैं. वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने बूथ स्तरीय समिति सदस्यों को वोट चोरी के खिलाफ अपना सबसे मजबूत पक्ष बताया. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि अगर झारखंड में SIR के नाम पर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, तो हमारी बूथ स्तरीय समिति "ऑन द स्पॉट" फैसला करेगी.

झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस और JMM ने बनाई रणनीति, (Etv Bharat)

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि वोट चोरी की कोशिश की गई है, राहुल गांधी ने भी वोट चोरी रोकने के लिए इसे मुद्दा बनाया था. ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष झारखंड में बीएलए की नियुक्ति कर रहे हैं, हम सब मिलकर झारखंड में SIR के नाम पर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अगर SIR सही तरीके से हुआ तो ठीक है, वरना हमारे बीएलए हर बूथ पर प्रहरी की तरह काम करेंगे और किसी भी एकतरफा फैसले को नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि हम झारखंड में भाजपा विरोधी मतदाताओं का नाम हटाने की किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे.

SIR और वोट चोरी पर कांग्रेस की सुर में सुर मिलाने पर भाजपा ने झामुमो को कांग्रेस का पिछलग्गू बताया है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि सत्ता के लालच में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से कांग्रेस का पिछलग्गू बन गया है. शिव पूजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही संवैधानिक परंपराओं की अवहेलना करने वाली पार्टी रही है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसका अनुसरण कर रहा है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि वोट चोरी की बात करने वाले झामुमो और कांग्रेस के नेता बताएं कि क्या उन्होंने वोट चोरी से झारखंड में सत्ता हासिल की है?

यह भी पढ़ें:

झारखंड में SIR को लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान! जानिए किसने क्या कहा?

SIR और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अन्नपूर्णा देवी का कांग्रेस पर जुबानी हमला, जानें क्या कहा

वोट बैंक की राजनीति के कारण झारखंड सरकार कर रही SIR का विरोध: बाबूलाल मरांडी

For All Latest Updates

TAGGED:

JMM ON SIRCONGRESS ON SIRझारखंड में एसआईआरSPECIAL INTENSIVE REVISIONSIR IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.