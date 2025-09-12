चंडीगढ़ नगर निगम में कांग्रेस और आप का विरोध, एमसी कमिश्नर से की मुलाकात, हाउस मीटिंग की गैर कानूनी कार्यवाही की निंदा की
कांग्रेस-आप ने निगम की बैठक को अवैध बताया, वी-3 सड़क सौंपने और भूमि बिक्री पर दोबारा बैठक की मांग की.
Published : September 12, 2025 at 6:44 PM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम चंडीगढ़ की 352वीं बैठक को अवैध करार देते हुए कमिश्नर अमित कुमार से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और विपक्ष को बिना चर्चा के बाहर निकालकर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर दिए गए. नेताओं ने कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए संपूर्ण प्रक्रिया की पुनः जांच की मांग की.
महत्त्वपूर्ण एजेंडों को पारित करने में पारदर्शिता की कमी
विपक्षी दलों का कहना है कि वी-3 सड़कों को चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपने और मनीमाजरा की कीमती भूमि की बिक्री जैसे अहम मुद्दों को जल्दबाजी में बिना उचित चर्चा के पास कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और आप अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने बताया कि भाजपा शासित नगर निगम ने विपक्ष की उचित आपत्तियों को नजरअंदाज किया और जबरन सदन से बाहर निकालने की नीति अपनाई.
वी-3 सड़कों पर अस्थायी सौंपे जाने की मांग
एच.एस. लक्की ने जोर दिया कि नगर निगम की संपत्तियां सिर्फ तय शर्तों और अस्थायी जरूरतों पर प्रशासन को दी जानी चाहिए थीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप विकास के पक्षधर हैं, परंतु नगर निगम की परिसंपत्तियां बेचने या स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की नीति अविवेकपूर्ण है. रिकार्पेटिंग के बाद सड़कों को निगम को वापस देने की बात भी अनसुनी कर दी गई.
मनीमाजरा भूमि पर उठे गंभीर सवाल
आप नेता विजय पाल सिंह ने मनीमाजरा की 7.7 एकड़ भूमि की बिक्री को संदिग्ध बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि पूरी 19 एकड़ भूमि क्यों नहीं बेची जा रही ताकि निगम को अधिक रेवेन्यू मिले. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और भाजपा के इस कदम में कई अनुत्तरित सवाल मौजूद हैं. मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई.
हाउस मीटिंग फिर से बुलाने की मांग
दोनों विपक्षी दलों ने नगर निगम की हाउस मीटिंग को दोबारा बुलाने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व जल्दबाजी और गोपनीयता में काम कर रहा है. विपक्ष ने कहा कि यदि सब कुछ निष्पक्ष है तो दोबारा बैठक बुलाकर खुले मंच पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? विपक्ष ने यह भी कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र के स्तंभ हैं, जिनका खुला उल्लंघन किया गया है.
इसे भी पढ़ें- फिर नाराज हुए अनिल विज? लिखा "कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है. कमेंट BOX में लिखें कि हम क्या करें"