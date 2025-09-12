ETV Bharat / state

चंडीगढ़ नगर निगम में कांग्रेस और आप का विरोध, एमसी कमिश्नर से की मुलाकात, हाउस मीटिंग की गैर कानूनी कार्यवाही की निंदा की

कांग्रेस और आप पार्षदों ने एमसी कमिश्नर से की मुलाकात ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम चंडीगढ़ की 352वीं बैठक को अवैध करार देते हुए कमिश्नर अमित कुमार से मुलाकात की. उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैठक में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई और विपक्ष को बिना चर्चा के बाहर निकालकर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर दिए गए. नेताओं ने कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए संपूर्ण प्रक्रिया की पुनः जांच की मांग की.

महत्त्वपूर्ण एजेंडों को पारित करने में पारदर्शिता की कमी

विपक्षी दलों का कहना है कि वी-3 सड़कों को चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपने और मनीमाजरा की कीमती भूमि की बिक्री जैसे अहम मुद्दों को जल्दबाजी में बिना उचित चर्चा के पास कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की और आप अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने बताया कि भाजपा शासित नगर निगम ने विपक्ष की उचित आपत्तियों को नजरअंदाज किया और जबरन सदन से बाहर निकालने की नीति अपनाई.

वी-3 सड़कों पर अस्थायी सौंपे जाने की मांग

एच.एस. लक्की ने जोर दिया कि नगर निगम की संपत्तियां सिर्फ तय शर्तों और अस्थायी जरूरतों पर प्रशासन को दी जानी चाहिए थीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप विकास के पक्षधर हैं, परंतु नगर निगम की परिसंपत्तियां बेचने या स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की नीति अविवेकपूर्ण है. रिकार्पेटिंग के बाद सड़कों को निगम को वापस देने की बात भी अनसुनी कर दी गई.