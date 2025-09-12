ETV Bharat / state

रोटी मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस का आरोप 60 हजार की मशीन की 8 लाख में सप्लाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों के छात्रावास में रोटी बनाने की मशीन की खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बाजार में 50-60 हजार रुपए की कीमत वाली मशीन को भाजपा सरकार ने करीब 8 लाख रुपये में खरीदा है. कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे गरीबों की थाली पर डाका और विष्णुदेव साय सरकार का नया घोटाला बताया.

दीपक बैज का हमला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बाजार में जिस रोटी बनाने की मशीन की कीमत 50 हजार से 60 हजार रुपए है.उसी मशीन को सरकार ने 7.95 लाख रुपये में खरीदा है. यानी करीब आठ लाख रुपये की खरीद कर आदिवासी बच्चों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है.उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “500 का जग 3500 रुपए, 100 रुपये की चप्पल को 1300 रुपये, 1 लाख की टीवी को 10 लाख और अब गरीब आदिवासी बच्चों के रोटी मशीन की कीमत भी सरकार ने कई गुना बढ़ा दी है. क्या यही विष्णु देव साय का सुशासन है? क्या यही ‘विष्णुभोग’ है?”

रोटी बनाने की मशीन खरीदी में घोटाले का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)