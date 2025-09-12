रोटी मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप, कांग्रेस का आरोप 60 हजार की मशीन की 8 लाख में सप्लाई
कांग्रेस ने विष्णुदेव साय पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. रोटी मशीन खरीदी में घोटाले का आरोप दीपक बैज ने लगाए हैं.
रायपुर : छत्तीसगढ़ में आदिवासी बच्चों के छात्रावास में रोटी बनाने की मशीन की खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बाजार में 50-60 हजार रुपए की कीमत वाली मशीन को भाजपा सरकार ने करीब 8 लाख रुपये में खरीदा है. कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे गरीबों की थाली पर डाका और विष्णुदेव साय सरकार का नया घोटाला बताया.
दीपक बैज का हमला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बाजार में जिस रोटी बनाने की मशीन की कीमत 50 हजार से 60 हजार रुपए है.उसी मशीन को सरकार ने 7.95 लाख रुपये में खरीदा है. यानी करीब आठ लाख रुपये की खरीद कर आदिवासी बच्चों के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है.उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “500 का जग 3500 रुपए, 100 रुपये की चप्पल को 1300 रुपये, 1 लाख की टीवी को 10 लाख और अब गरीब आदिवासी बच्चों के रोटी मशीन की कीमत भी सरकार ने कई गुना बढ़ा दी है. क्या यही विष्णु देव साय का सुशासन है? क्या यही ‘विष्णुभोग’ है?”
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह सरकार आदिवासी बच्चों के साथ अन्याय कर रही है.यह सरकार गरीबों की रोटी छीनने का काम कर रही है. छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को दो वक्त की रोटी मिलती है, उसी में भी घोटाला कर दिया गया है.50 हजार की मशीन को 8 लाख में खरीदना गरीबों की थाली पर डाका डालने जैसा है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
कांग्रेस का सोशल मीडिया हमला : इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी सरकार को घेरा है.कांग्रेस के आधिकारिक पेज से पोस्ट किया गया—“कौन कहता है छत्तीसगढ़ समृद्ध प्रदेश है? हमारे यहां तो आदिवासी बच्चे भी 8 लाख की लागत से रोटी खाते हैं.मोदी के कमीशन एजेंट विष्णुदेव साय का नया कारनामा उजागर हुआ है.” इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर निशाना साधते हुए इसे एक और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करार दिया है.
विपक्ष ने बढ़ाया दबाव : कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार बार-बार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी है. कभी महंगी खरीद, तो कभी सरकारी योजनाओं में अनियमितता सामने आती है. अब रोटी बनाने की मशीन का मामला सामने आने से आदिवासी समाज भी आक्रोशित है.कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक जोर-शोर से उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे.
