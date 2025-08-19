ETV Bharat / state

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या - CONGRESS ALLEGES BJP

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव में वोट चोरी और धांधली के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं.

Congress alleges BJP
छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : August 19, 2025 at 7:26 PM IST

रायपुर : कांग्रेस ने बीजेपी पर विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव में धांधली करते हुए सत्ता हथियाने की बात कही.कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई,लेकिन चुनाव आयोग मौन बनकर बैठा रहा.

लोकतंत्र भाजपा के हाथों बंधक : कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए. विकास उपाध्याय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. लेकिन आज यही लोकतंत्र भाजपा के हाथों बंधक बना हुआ है. वोट की तिजोरी भाजपा ने लूटी और चुनाव आयोग चुपचाप ताला पकड़े खड़ा रहा.यह सिर्फ धांधली नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन : कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के बाद कांग्रेस के नेता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे.जहां कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने बीजेपी के दो विधायकों के शपथ पत्र में गलत जानकारी दिए जाने का आरोप लगाया है.

Congress alleges BJP
निर्वाचन आयोग में कांग्रेस ने की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने अपने शपथ पत्र में जो मतदान केंद्र और मतदान नंबर दिया . इसके अलावा उनका एक और मतदान पत्र है. इसी प्रकार से संपत अग्रवाल जो भाजपा के विधायक हैं उनके भी शपथ पत्र में जो वर्तमान मतदान नंबर दिया है उसके अलावा रायपुर दक्षिण में भी उनका नाम है. बसना में भी नाम है- यह अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उनके सदस्य गलत जानकारी देने के कारण शून्य की जाए- विकास उपाध्याय ,पूर्व विधायक

छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी करने के पैटर्न का आरोप : कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट चोरी के पैटर्न का खुलासा किया था, अब वैसा ही पैटर्न छत्तीसगढ़ में भी सामने आया है.

कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के तथ्य
2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच महज़ 4% वोट का अंतर रहा
90 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा 5000 से भी कम वोटों से जीती
कांकेर – 16 वोट
अंबिकापुर – 94 वोट
पत्थलगांव – 255 वोट
पाली-तनाखार – 714 वोट
भरतपुर-सोनहत – 4919 वोट
10 सीटों पर भाजपा 12 हजार से कम वोटों से जीती
साजा (68) 5196 वोट
केशकाल (82) 5560 वोट
कुरूद (57) 8090 वोट
चित्रकूट (87) 8370 वोट
बिल्हा (29) 8957 वोट
बेमेतरा (69) 9134 वोट
प्रतापपुर (6) 11708 वोट
मुंगेली (27) 11781 वोट
मनेंद्रगढ़ (2) 11880 वोट
राजिम (54) 11911 वोट


कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इतने मामूली अंतर पर जीत, और वह भी फर्जीवाड़े के सहारे, लोकतंत्र की लूट से कम नहीं है.

कांग्रेस ने दिए वोट चोरी के उदाहरण
रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत और परिवार – नाम दो विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज
बसना विधायक संपत अग्रवाल और परिवार – नाम दो विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज
कोरबा – स्थानांतरित अधिकारियों और परिवारों के नाम सूची से नहीं हटाए गए
रायपुर और राजनांदगांव – एक ही नाम-पते वाले मतदाता अलग-अलग वार्डों में
बिलासपुर-रायपुर – मृत व्यक्तियों के नाम हटाए बिना मतदान
महासमुंद-बलौद – बाहर से लाकर फर्जी मतदाता बनाए गए
दुर्ग – वास्तविक मतदाताओं को बूथ से रोका गया और उनके नाम पर पहले ही वोट डलवाए गए



कांग्रेस का कहना है कि यह सभी उदाहरण बताते हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित किया गया.इन आरोपों के साथ कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कांग्रेस की मांगें
मतदाता सूची की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो
जिन नेताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर मिले, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं
संदेहास्पद नामों का घर-घर सत्यापन कराया जाए
फर्जी वोट डलवाने में शामिल अधिकारियों और दलालों पर कानूनी कार्रवाई हो
चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए



कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी कि लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी की साजिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी का कहना है कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने जनादेश पर डाका डाला है, लेकिन जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.इस दौरान रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, ग्रामीण अध्यक्ष उधो राम वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

