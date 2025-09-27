ETV Bharat / state

कांग्रेस का जीएसटी राहत पर वार, कहा- 'यह एक चुनावी जुमला, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास'

कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 27, 2025 at 5:56 PM IST 2 Min Read

जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी 2.0 की दरों में की गई कटौती को लेकर जहां भाजपा और मोदी सरकार इसका प्रचार-प्रसार कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे जनता के हित में बताने के प्रयास का विरोध किया है. कांग्रेस का आरोप है कि यह बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है. कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नितिन व्यास ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की है. उन्होंने कहा कि अभी यह भी साफ नहीं है कि दरों में कमी का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा या नहीं, जिससे नागरिकों में संशय और असमंजस की स्थिति है. व्यास ने कहा कि यह कटौती बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए की गई है. इसका जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला. नितिन व्यास अध्यक्ष, कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ (ETV Bharat Jaipur)