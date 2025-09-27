कांग्रेस का जीएसटी राहत पर वार, कहा- 'यह एक चुनावी जुमला, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास'
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है.
Published : September 27, 2025 at 5:56 PM IST
जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी 2.0 की दरों में की गई कटौती को लेकर जहां भाजपा और मोदी सरकार इसका प्रचार-प्रसार कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे जनता के हित में बताने के प्रयास का विरोध किया है. कांग्रेस का आरोप है कि यह बेरोजगारी और वोट चोरी जैसे ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है.
कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नितिन व्यास ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की है. उन्होंने कहा कि अभी यह भी साफ नहीं है कि दरों में कमी का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा या नहीं, जिससे नागरिकों में संशय और असमंजस की स्थिति है. व्यास ने कहा कि यह कटौती बिहार और बंगाल चुनाव को देखते हुए चुनावी लाभ लेने के लिए की गई है. इसका जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला.
सीए प्रकोष्ठ चलाएगा जन जागरूकता अभियान: उन्होंने बताया कि सीए प्रकोष्ठ प्रदेश भर में जनता के बीच जाकर जन जागरूकता करेगी. जनता को इस सच्चाई से अवगत कराया जाएगा कि केंद्र ने 8 साल पहले जीएसटी लागू किया था, जिससे फायदा होने के बजाय जनता को नुकसान और आर्थिक बोझ ही उठाना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार मंडल और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है.
जीएसटी दरों में राहत मात्र 'जुमला': व्यास ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर जीएसटी दरों में कटौती का समय नवरात्र और दीपावली का चुना है. उन्होंने कहा कि इन त्योहारों और शादी के सीजन में व्यापार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और लोगों की आय में वृद्धि होती है. भाजपा इसी को जीएसटी कटौती से मिली राहत बताकर प्रचार कर रही है, जबकि यह एक 'जुमला' मात्र है. व्यास ने बताया कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार के इस 'जुमले' को बेनकाब करेगी.