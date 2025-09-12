ETV Bharat / state

'जग्गा जासूस' पर पलटवार : मंत्री गोदारा बोले- कांग्रेस सरकार में सीएम ने खुद फोन रिकॉर्डिंग कराई

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जाने को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. कांग्रेस के विधायकों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने पर इसे 'जग्गा जासूस' बताया. इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए राज्यपाल से भी मुलाकात की. कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पलटवार किया.

गोदारा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार में तो सीएम द्वारा फोन की रिकॉर्डिंग कराई गई. कांग्रेस, जिसने अपने विधायकों की फोन टैपिंग करी वो आज निजता की बात कर रहे हैं. उन्हें इसका अधिकार नहीं है. प्रदेश में भजनलाल सरकार निष्पक्षता के साथ प्रदेशवासियों की सेवा कर रही है.

विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन की सरकार द्वारा विकसित राजस्थान के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं. पिछले 21 महीनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के कार्यों से विकसित राजस्थान के विजन को मजबूती मिली है.

सरकार के शानदार काम को देखकर विपक्ष निरूत्तर हो चुका है. उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं था, इसलिए सत्र नहीं चलने दिया. प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद ही सदन में नहीं आते हैं. जनता की झूठी हितों की बात करने वाली कांग्रेस सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है. उनके पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो वह सरकार के खिलाफ खड़ा कर सके. सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में भी प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए काम किया है.