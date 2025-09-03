रायपुर : कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में दो अहम बैठकें हुई. जिसमें जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने हिस्सा लिया. इस दौरान पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और भाजपा सरकार पर तीन मोर्चों से हमला करने की रणनीति तैयार की गई. कांग्रेस ने "वोट चोर गद्दी छोड़" अभियान को लेकर 9 सितंबर को बिलासपुर में होने वाले बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तय की. नशा कारोबार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया और बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल राहत एवं मुआवजा देने की मांग रखी.





बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 9 सितंबर को बिलासपुर में "वोट चोर गद्दी छोड़" अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष को दी गई है. बैज ने कहा कि बरसात के बाद अक्टूबर से कांग्रेस संगठनात्मक काम, धरना-प्रदर्शन और यात्राओं को तेज गति से करेगी ताकि सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जा सके.नशा कारोबार पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए दीपक बैज ने पलटवार किया

वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरु करेगी कांग्रेस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में नशे का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है. अवैध शराब, नकली होलोग्राम और ड्रग्स किसके संरक्षण में चल रहे हैं, इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की है. यदि सरकार नशा कारोबार को रोकने में नाकाम है तो मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए.कांग्रेस पर आरोप लगाकर भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस





इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बस्तर बाढ़ को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का दौरा नाकाफी है और पीड़ितों को अब तक पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाई है.

नशा कारोबार और बाढ़ आपदा पर भाजपा को घेरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारी मांग है कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत दल भेजे जाएं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड से तत्काल मुआवजा और पुनर्वास सहायता दी जाए. फसल और मकान क्षति का पारदर्शी सर्वे कर आर्थिक मदद पहुंचाई जाए. स्वास्थ्य शिविर और मेडिकल टीम की भी तत्काल व्यवस्था हो. आपात स्थिति जैसे सर्पदंश से निपटा जा सके - डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़

कांग्रेस का आक्रामक रुख : आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को बीजेपी पर एक साथ तीन मोर्चों से हमला बोला. "वोट चोर गद्दी छोड़" अभियान की गूंज, नशा कारोबार को लेकर आक्रामक बयानबाजी और बस्तर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की मांग ने छत्तीसगढ़ की सियासत को और गरमा दिया है. जिसे लेकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के आंदोलन और भाजपा पर हमले तेज होने वाले हैं.

