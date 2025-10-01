ETV Bharat / state

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गौ तस्करी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप

कवर्धा\बालोद: कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद गौवंश संरक्षण की स्थिति बदतर हो गई है. पार्टी का कहना है कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ से लगभग 5 लाख गौवंश गायब हो गए हैं. वहीं 580 गौवंश सड़क हादसों में मारे गए, 1200 से अधिक भूख-प्यास से मर गए और 200 से ज्यादा जहरीले पदार्थ खाने से मौत के शिकार हुए. भाजपा पर गौठान बंद करने का आरोप: जिला कांग्रेस प्रवक्ता विकास केसरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेशभर में 10,800 गौठान बनाए गए थे, जिनमें 14 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण किया जाता था. वहां चारा-पानी की व्यवस्थित सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. लेकिन भाजपा सरकार बनते ही सबसे पहले गांव-गांव के गौठान बंद कर दिए गए, जिसके चलते मवेशी सड़क पर भटकने लगे और उनकी जान पर संकट आ गया. गौ तस्करी छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh) 65 देशों को बीफ निर्यात करने का आऱोप: कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा खुद को गौ पूजक और गौ रक्षक बताकर सिर्फ दिखावा करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है. भाजपा शासन में गौ तस्करी के मामले बढ़े हैं. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत 65 देशों को बीफ निर्यात कर रहा है और भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक स्लॉटर हाउस संचालित हो रहे हैं.

