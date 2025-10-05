ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का '20 साल 20 सवाल', कन्हैया ने कहा-BJP-JDU से जनता करेगी हिसाब

“जो सरकार वोट चोरी से बनी है, वह जमीन चोर और मुनाफाखोर होती है. वह सरकार बचत खोर है. यह सरकार बिहार के धन एवं संसाधन को प्रधानमंत्री के नजदीकी दोस्त की तिजोरी में पहुंचने का काम कर रही है. देश के सभी पोर्ट एयरपोर्ट एवं तमाम संसाधन उनको सौपें जा रहे हैं. अब बिहार की बारी है. अब उनके दोस्त ने बिहार में भी अपने पैर पसार लिए हैं. जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी.” -कन्हैया कुमार, युवा कांग्रेस नेता

डबल इंजन सरकार पर निशाना: कन्हैया कुमार ने बिहार की एनडीए सरकार को ‘वोट चोरी’ की सरकार करार देते हुए आरोप लगाया है. कहा कि यह सरकार बिहार के संसाधनों को प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपतियों की तिजोरी में पहुंचाने का काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे और अन्य संसाधन पहले ही सौंपे जा चुके हैं, और अब बिहार की बारी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रहेगी और जनता को जागरूक करेगी.

‘20 साल 20 सवाल’ अभियान की शुरुआत: कन्हैया कुमार ने बताया कि ‘20 साल 20 सवाल’ अभियान के तहत कांग्रेस के नेता प्रतिदिन बिहार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर डबल इंजन की एनडीए सरकार से सवाल करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए जाएंगे. कन्हैया ने जोर देकर कहा कि ये सवाल साक्ष्यों के आधार पर पूछे जाएंगे ताकि जनता को सरकार की हकीकत पता चल सके.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है ‘20 साल 20 सवाल’. इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में की. इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता बिहार में पिछले 20 वर्षों से सत्ता में काबिज एनडीए सरकार से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाएंगे.

RSS के कार्यक्रम पर सवाल: कन्हैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थापना के 100वें वर्ष पर राजस्थान विश्वविद्यालय में सरकारी खर्च पर आयोजित कार्यक्रम की आलोचना की. उन्होंने कहा कि किसी संगठन को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन सरकारी संस्थानों को किसी संगठन का राजनीतिक मंच बनाना गलत है. इस कार्यक्रम के विरोध में राजस्थान में NSUI और कांग्रेस नेताओं पर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और उन्हें जेल भेजा, जिसे कन्हैया ने लोकतंत्र पर हमला बताया.

प्रधानमंत्री के ‘युवा संवाद’ पर तंज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘युवा संवाद’ पर टिप्पणी करते हुए कन्हैया ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि विपक्ष के नेता. कन्हैया ने इस संवाद को सियासी नौटंकी करार देते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए.

कांग्रेस की रणनीति: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय के अनुसार, बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही है, जिसमें कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार भी शामिल थी. इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत मजबूत स्थिति बनाने के लिए सक्रिय है. पार्टी न केवल RJD पर दबाव बना रही है, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी सहित सभी बड़े नेता बिहार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

‘20 साल 20 सवाल’ का मकसद: सुनील पांडेय का मानना है कि ‘20 साल 20 सवाल’ अभियान के जरिए कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर अपनी साख को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है. यह अभियान न केवल संगठन को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि जनता के बीच वोट में तब्दील होने की संभावना भी रखता है. कन्हैया कुमार जैसे युवा और जोशीले नेता के नेतृत्व में यह अभियान शुरू होना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है.

“कांग्रेस को लग रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर वह एक बार फिर से न केवल संगठन को मजबूत कर सकता है बल्कि उससे वोट में भी तब्दील कर सकती है.”- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

चुनावी माहौल में कांग्रेस की सक्रियता: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह अभियान एनडीए सरकार को घेरने और जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाकर कांग्रेस न केवल सरकार की नाकामियों को उजागर करना चाहती है, बल्कि मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनकी समस्याओं को समझती है और उनके हक के लिए लड़ रही है.

