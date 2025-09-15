एनएमसी के नियम पर विवाद, सामूहिक इस्तीफे की धमकी, टीचर्स एसोसिएशन का कार्य बहिष्कार जारी
एनएमसी के आदेश पर मेडिकल शिक्षक और चिकित्सक संघ आमने-सामने हैं. टीचर्स ने कार्य बहिष्कार किया, तो संघ ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है.
Published : September 15, 2025 at 6:44 PM IST
जयपुर: नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के एक आदेश के बाद ग्रुप-2 के चिकित्सक भी मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर सकेंगे, लेकिन एनएमसी के इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और अखिल सेवारत चिकित्सक संघ आमने-सामने हो गए हैं. इस आदेश का जहां सेवारत चिकित्सक संघ ने स्वागत किया है, वहीं राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन सरकार के खिलाफ हो गई है. इसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है. इस आदेश के विरोध में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया है.
राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर राजकुमार हर्षवाल का कहना है कि एसोसिएशन इस आदेश का विरोध कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस आदेश के जरिए चहेतों को एंट्री देना चाह रहे हैं. एसोसिएशन का स्पष्ट मत है कि यह कदम चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सक शिक्षकों दोनों के हितों के विरुद्ध है. ऐसे में इस समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए.
राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि फिलहाल दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो संपूर्ण बहिष्कार भी किया जा सकता है. टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से आए चिकित्सकों के पास टीचिंग अनुभव, अकादमिक क्षमता एवं शोध का अभाव होगा, जिससे नवाचार रुक जाएगा और राज्य की जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा.
सामूहिक इस्तीफे की धमकी: अखिल सेवारत चिकित्सक संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि एनएमसी का यह आदेश तुरंत लागू करना चाहिए. राज्य सरकार को ग्रुप 1 और 2 मर्ज कर नया स्वास्थ्य कैडर बनाने से संपूर्ण राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होगा. संघ की बारां इकाई के जिला अध्यक्ष डॉ. देवीशंकर नागर का कहना है कि राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के चलते इस आदेश का विरोध कर रही है. ऐसे में यदि यह आदेश लागू नहीं होगा तो अखिल सेवारत चिकित्सक संघ बारां सामूहिक इस्तीफा दे देगा. संघ का कहना है कि इस आदेश के बाद राज्य के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित जोन स्तर पर पूर्व से स्थापित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.
बढ़ सकती हैं मरीजों की मुश्किलें: समय रहते सरकार इस मसले पर कोई कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश के मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के चिकित्सकों के बीच चल रही तनातनी के बाद चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर सकती है. प्रदेश में लगभग तीन सौ से अधिक सीएचसी और पीएचसी हैं, जहां बड़ी संख्या में ग्रुप 2 के चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जहां लाखों लोग हर दिन अपना इलाज कराने पहुंचते हैं. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड अस्पतालों में भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं.