ETV Bharat / state

रणथंभौर में सैलानियों को लुभाता है बाघों के बीच संघर्ष, जंग की वजह-टेरेटरी और बाघिन

हाल में कुनबा बढ़ने से बाघों के बीच खूनी झड़प भी बढ़ने लगी है. हालांकि वन्यजीव विशेषज्ञ इसे वाइल्ड लाइफ का हिस्सा मानते हैं.

Fight between two tigresses
दो बाघिनों की लड़ाई (ETV Bharat Sawai Madhopur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 11:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: देश प्रदेश में विख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क में कई बार बाघों के बीच वर्चस्व के लिए जंग नजर आती है. पार्क में बाघों में खूनी झड़प होने लगी है. रणथंभौर का जंगल बाघों की दहाड़ से गूंजता रहता है. हालांकि सैलानियों को बाघों के टकराव का रोमांच भाता है. वहीं वन्यजीव विशेषज्ञ इसे नॉर्मल बात मानते हैं. हालांकि वे बाघों को ज्यादा टेरेटरी देने की सलाह देते हैं. हाल में रणथंभौर के जोन नंबर तीन में टेरेटरी को लेकर मां-बेटी में जबरदस्त संघर्ष हुआ. जानते हैं आखिर बाघों में टेरेटरी के अलावा भी आपसी टकराव की कोई वजह है क्या-

क्षमता से अधिक बाघ-बाघिन: रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम 1068 वर्ग किमी में है, लेकिन इसमें 128 वर्ग किमी का इलाका पालीघाट चंबल घड़ियाल सेंचुरी शामिल है. ऐसे में केवल 939.14 वर्ग किमी में ही बाघ घूमते हैं. रणथंभौर में 78 बाघ-बाघिन और शावक हैं. इस क्षेत्रफल में करीब 55 से 56 बाघ ही रह सकते हैं, लेकिन रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है, जो आपसी टकराव की मुख्य वजह है.

बाघों के खूनी संघर्ष पर बोले विशेषज्ञ... (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें:'मां' रिद्धि और 'बेटी' मीरा के बीच खूनी संघर्ष, देख रोमांचित हुए पर्यटक

20 से 60 किमी एरिया चाहिए: वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खंडाल ने बताया कि रणथंभौर में एक बाघ को महज 14 से 15 वर्ग किमी इलाका मिल पा रहा है. यह जो बेहद कम है. रणथंभौर देश का सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व है. एक बाघ को 20 से 60 और बाघिन को 20 से 40 वर्ग किमी इलाका चाहिए. इलाके की कमी के कारण रणथंभौर में बाघ-बाघिन एक दूसरे की टेरेटरी ओवरलैप कर रहे हैं. इसके चलते कई मर्तबा टकराव होता है.

पहली भिड़ंत मां से : वन्यजीव विशेषज्ञ एवं नेचर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह ने बताया कि रणथंभौर में संख्या के मुताबिक बाघों को पर्याप्त इलाका नहीं मिल पाने से टकराव बढ़ रहा है. आपसी संघर्ष की दो मुख्य वजह है. पहला टेरेटरी और दूसरा मादा के लिए. जब भी बाघ या बाघिन युवा होते हैं तो मां से अलग होकर नई टेरेटरी बनानी होती है. इसकी तलाश में जुटे युवा की सबसे पहली भिड़ंत अपनी मां से होती है. हाल में जोन नंबर तीन में टेरेटरी को लेकर मां रिद्धि टी 124 और बेटी मीरा में जबरदस्त टकराव दिखा.

पढ़ें:वन मंत्री संजय शर्मा पर्यटक बन पहुंचे रणथंभौर, सफारी में मिली कई खामियां

मां से टक्कर में खतरा कम: वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि टेरेटरी को लेकर मां से संघर्ष में युवा बाघ या बाघिन को जान को खतरा नहीं रहता. अन्य बाघ या बाघिन से जंग खतरनाक हो सकती है. कई बार मौत तक हो जाती है. टकराव के बाद ताकतवर टेरेटरी पर काबिज हो जाता है तो कमजोर इलाका छोड़ जाता है. हालांकि यह संघर्ष वाइल्डलाइफ का हिस्सा है. जंगल पर कब्जा उसी का रहता है जो ताकतवर होता है.वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है​ कि टकराव बढ़ रहा है तो सरकार और वन विभाग की जिम्मेदारी है कि बाघों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएं ताकि टेरेटरी ओवरलैप नहीं हो.

मादा के लिए संघर्ष: टेरेटरी के अलावा मादा के लिए भी बाघों के अक्सर संघर्ष होता है. वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक एक नर बाघ को दो से तीन मादा की जरूरत होती है, लेकिन रणथंभौर में नर और मादा का यह अनुपात गड़बड़ा गया है. रणथंभौर में वर्तमान में करीब एक नर पर महज एक मादा है. अभी 24 बाघ, 25 बाघिन और 29 शावक हैं.

पढ़ें: रणथंभौर: पार्क खुलते ही 'सुल्ताना' का हुआ दीदार, सिंहद्वार पर 15 मिनट तक कैटवॉक

अकेला रहना पसंद: रणथंभौर के डीएफओ रामानंद भाकर ने कहा कि टाइगर ऐसा एनिमल हैं, जो अधिकांश अकेला ही रहना पसंद करता है. वह अपने बच्चों से टेरेटरी शेयर करता है. बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अधिकांश टेरिटरी को लेकर फाइट दिखती है. रणथंभौर में बाघों में आपसी टकराव सैलानियों को रोमांचित करता है. कई मर्तबा बाघ का भालू या मगरमच्छ से भी संघर्ष नजर आता है. रणथंभौर में भालू कई बार बाघ को चुनौती देते दिखते हैं.

TAGGED:

WAR REASON TERRITORY AND TIGRESS
वाइल्डलाइफ का हिस्सा संघर्ष
TIGERS BEYOND CAPACITY
EXPERTS CONSIDER CONFLICT NORMAL
RANTHAMBORE NATIONAL TIGER PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.