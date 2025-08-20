नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में बिहार व पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है. रेलवे 60 दिन पहले ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग खोलता है. बुधवार सुबह यानी 20 अगस्त को जैसे ही 19 अक्टूबर की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, दिल्ली से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों की सीटें कुछ ही मिनटों में भर गईं. ज्यादातर ट्रेनों में सेकंड एसी, थर्ड एसी और फर्स्ट एसी तक बुकिंग क्लोज हो गई, जबकि स्लीपर क्लास में भारी वेटिंग देखने को मिली. कुछ ही देर में ही बुकिंग क्लोज और रिग्रेट लिखा आने लगा.

ट्रेन में सीटों की भारी मांग का सीधा कारण आगामी दीपावली और छठ महापर्व है. इस बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर (सोमवार) को है, इससे एक दिन पहले 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली व नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी. इसी वजह से 19 अक्टूबर की यात्रा के लिए भारी संख्या में लोगों ने टिकट बुक कराने की कोशिश की और परिणामस्वरूप ट्रेनों की सीटें चंद मिनटों में भर गईं.

त्योहार को देखते हुए लोगों ने पहले से ही सीटें बुक करा ली हैं. (ETV Bharat)

यात्रियों की बड़ी परेशानी:

दिल्ली और एनसीआर में कामकाज करने वाले लाखों लोग दीपावली व छठ महापर्व पर घर लौटते हैं. टिकट बुकिंग की भारी भीड़ इसी वजह से देखने को मिल रही है. मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले अखिलेश्वर कुमार वर्मा ने बताया कि हमने परिवार के साथ दीपावली पर घर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई. बहुत जल्द वेटिंग आ गई और बाद में बुकिंग क्लोज हो गई. अब हम छठ महापर्व के लिए टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बुकिंग अगले कुछ दिनों में शुरू होगी. टिकट नहीं मिली तो घर जाने का कोई और साधन देखना पड़ेगा.

वहीं, संतोष चौधरी ने बताया कि वह मूलतः बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं. हर साल दीपावली पर घर जाते हैं. परिवार के साथ दीपावली व छठ मनाते हैं. लेकिन इस बार टिकट मिलना मुश्किल हो गया. अगर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी तो शायद टिकट मिल जाए, नहीं तो फ्लाइट से ज्यादा पैसे का टिकट लेकर जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि त्योहार पर ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि जिनके पास सीट रहती है और जिनके पास सीट नहीं रहती है उनको भी भीड़ की वजह से परेशानी होती है. सरकार को त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलनी चाहिए जिससे यात्रियों को राहत मिले.



त्योहारों के सीजन में बढ़ती है भीड़:

त्योहारों के कारण अक्टूबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में दिल्ली से बिहार व पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी. दीपावली के बाद तुरंत छठ महापर्व शुरू हो रहा है, जो बिहार और पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय पर्व है. इस पर्व को मनाने के लिए लाखों लोग अपने गांव-घर लौटकर छठी मइया की पूजा करते हैं.

दिल्ली से पूर्वांचल व बिहार की ट्रेनों की स्थिति:

दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले, बिहार के पटना, राजेंद्र नगर टर्मिनल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और कटिहार की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में या तो "बुकिंग क्लोज" की स्थिति है या लंबी वेटिंग है.

नई दिल्ली–राजेंद्र नगर टर्मिनल: तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड और थर्ड एसी के साथ फर्स्ट एसी में बुकिंग क्लोज है.

तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड और थर्ड एसी के साथ फर्स्ट एसी में बुकिंग क्लोज है. नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ स्टेशन: राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस में बुकिंग क्लोज है.

राजधानी एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस और पूर्वा एक्सप्रेस में बुकिंग क्लोज है. नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस और पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग व रिग्रेट है.

ब्रह्मपुत्र मेल, सीमांचल एक्सप्रेस व मगध एक्सप्रेस में बुकिंग क्लोज आ रहा है.

नई दिल्ली–राजेंद्र नगर: अमृत भारत एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग हो चुकी है.

अमृत भारत एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग हो चुकी है. सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में थर्ड एसी में 140 से अधिक वेटिंग है.

श्रमजीवी एक्सप्रेस में बुकिंग क्लोज, जबकि स्लीपर में 120 से अधिक वेटिंग है.

नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस में स्लीपर में रिग्रेट, थर्ड एसी में 146 वेटिंग.

आनंद विहार टर्मिनल से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन और फरक्का एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग है.

वेटिंग टिकट की बुकिंग: अब ट्रेन में कुल सीटों का सिर्फ 25 प्रतिशत तक ही वेटिंग टिकट जारी किया जा रहा है. जिससे बहुत जल्द टिकट की बुकिंग बंद हो जाती है. पहले कुल सीट का करीब 50 प्रतिशत तक वेटिंग टिकट दिए जाते थे, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था. बहुत कम वेटिंग टिकट कन्फर्म हो पाती थी. इस बदलाव का फायदा यह है कि अब करीब 75% वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाती हैं. इससे यात्रियों की कन्फर्म सीट पाने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है.

रेलवे स्टेशन पर यात्री (ETV Bharat)

चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक हर साल दीपावली और छठ पर यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है. इसके साथ ही प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कुछ भी लगाए जाते हैं. जनरल क्लास में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने पर ऑन डिमांड ट्रेनें भी चलाई जाती हैं. यह सभी व्यवस्थाएं इस बार भी दीपावली और छठ महापर्व के दौरान की जाएंगी.

आप को बता दें कि इस बार 20 अक्टूबर (सोमवार) को दीपावली का त्योहार है. जबिक छठ महापर्व की शुरूआत 25 अक्टूबर (शनिवार) से नहाय-खाय के साथ होगी.

