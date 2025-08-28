ETV Bharat / state

प्रयागराज पीयूष मर्डर केस; बेटी-बेटे के सुसाइड से बौखला गया था सरन सिंह, तांत्रिक के कहने पर दी बलि, पढ़िए कातिल दादा का कबूलनामा - PRAYAGRAJ PIYUSH MURDER CASE

पुलिस ने आरोपी सरन के घर को सील कर दिया है. आरोपी की पत्नी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 10:28 PM IST

प्रयागराज : '2023 में मेरी बेटी और बेटे ने सुसाइड कर लिया था. इससे मैं परेशान था. इसी बीच एक तांत्रिक मिला. उसने कहा- तुम्हारे सगे बड़े भाई अजय सिंह ने 2008 में सुसाइड कर लिया था. अजय की मां और तुम्हारी भाभी कुसुम सिंह ने तुम्हारे घर में तंत्र-मंत्र से कुछ करवा दिया है. इसी वजह से तुम्हारे घर में एक साल में दो बच्चों की मौत हो गई. जब तुम अपने बेटे की उम्र के किसी लड़के की बलि दोगे तभी तुम्हारे घर से गृहदोष खत्म होगा.

मैंने पीयूष की हत्या की प्लानिंग बनाई. मंगलवार 26 अगस्त को पीयूष स्कूल के लिए निकला, मैंने उसे घर बुलाया. तांत्रिक ने जैसा बताया था, गला दबाकर मारने के बाद हाथ-पैर और सिर काट दिया. हाथ-पैर को करेड़ा जंगल में और धड़ को स्कूटी पर रखकर औद्योगिक क्षेत्र के नाले में ले जाकर फेंक दिया.'

पीयूष दादी ने कहा कि सरन को फांसी की सजा होनी चाहिए. (Video Credit; ETV Bharat)

आरोपी ने किया गुनाह कबूल : यह कबूलनामा अपने चचेरे पोते पीयूष (17) की निर्मम हत्या करने वाले प्रॉपर्टी डीलर सरन सिंह का है. सरन सिंह ने पुलिस पूछताछ में गुनाह कबूल कर लिया है. सरन सिंह की पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है. डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया कि मर्डर में और कौन-कौन शामिल है इसकी जांच चल रही है. मौके पर तांत्रिक था या नहीं था इसका भी पता लगाया जा रहा है. सदियाबाद वाले सरन सिंह के घर को सील कर दिया गया है.

बदला लेने के लिए बेटे को मार डाला : ईटीवी भारत की टीम क्राइम स्पॉट पर पहुंची तो घर पर बाहर से ताला लगा था. सरन सिंह ने अपने सदियापुर स्थित मकान में पीयूष का मर्डर किया था. पीयूष की मां कामिनी सिंह ने कहा कि सरन सिंह हमारे घर से रंजिश रखता था. उसे लगता था कि पीयूष की दादी (सरन की भाभी) ने उसके घर पर कुछ तंत्र-मंत्र कर दिया था, जिससे उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और बाद में बेटे ने भी. इसका बदला लेने के लिए उसने पीयूष का मर्डर कर दिया.

पुलिस ने सरन सिंह के मकान को सील कर दिया है.
पुलिस ने सरन सिंह के मकान को सील कर दिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सरन के बेटे ने किया था बहन का मर्डर : कामिनी सिंह ने बताया कि सरन सिंह की 22 साल की बेटी मोहिनी सिंह ने 6 अक्टूबर 2023 को सदियापुर वाले घर में सुसाइड कर लिया था. वह ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी. यह सुसाइड नहीं मर्डर था, जिसे सरन सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबा दिया. मोहिनी सिंह की उसके भाई ने गला दबाकर हत्या कर दी थी. बाद में पछतावा होने पर सरन सिंह के बेटे सागर सिंह (23) ने अपने जन्मदिन के दो दिन पहले नए यमुनापुल से छलांग लगा दी थी. वह लॉ का स्टूडेंट था और उसकी उम्र भी केवल 23 साल थी.

रंजिश रखता था सरन सिंह : कामिनी सिंह ने कहा, एक साल के भीतर घर में जवान बेटी और जवान बेटा खोले वाला सरन सिंह बौखला गया था. वह हमारे परिवार से शुरू से रंजिश रखता था. 2023 के बाद से वह हमसे बदला लेने के लिए साजिश कर रहा था. इस बात का हमको तनिक भी भनक नहीं थी. अगर हमें पता होता तो अपने कलेजे के टुकड़े को कभी उस हत्यारे के पास नहीं जाने देते.

पीयूष को पांच दिन से खिला रहा था प्रसाद : कामिनी सिंह ने बताया कि पीयूष के पिता अजय सिंह ने 2008 में नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था. उस समय पीयूष केवल 11 माह का था. सरन सिंह पिछले पांच दिन से पीयूष को प्रसाद कहकर कुछ न कुछ खिला रहा था. मुझे क्या पता था कि वह अपने ही सगे बड़े भाई के पोते की बलि देने की तैयारी कर रहा है. हाय जिस बच्चे को बचपन में गोद में खिलाया उसकी हत्या करते हुए उसका कलेजा क्यों न फट गया.

दादी बोलीं- भरे चौराहे पर फांसी हो : पीयूष की दादी कुसुम सिंह (80) का रोते–रोते बुरा हाल है. कुसुम सिंह बिलखकर कहती हैं कि मेरे बेटे अजय सिंह की मौत के बाद परिवार बिखर गया था. किसी तरह से हमने अपनी पेंशन के सहारे परिवार को संभाला. तीनों नातियों समीर, ध्रुव और सबसे छोटे पीयूष सिंह को पाला. जिस तरह से मेरे पाेते पीयूष की हत्या की गई उसी तरह से हमें खून का बदला खून चाहिए. हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए. सरन सिंह का घर गिराए सरकार और उसे भरे चौराह पर फांसी की सजा दी जाए तभी हमारे कलेजे के ठंठक मिलेगी.

अब जानते हैं कैसे हुआ मर्डर का खुलासा : डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया, 26 अगस्त 2025 को कामिनी सिंह ने करेली थाने में सूचना दी कि उनका 17 साल का बेटा पीयूष सुबह 8:30 बजे घर से सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर करेली गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा है. करेली थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दो टीमों को लगाया गया था. करीब 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें एक फुटेज में पीयूष बैग लेकर स्कूल जाते हुए दिखा. इसके बाद स्कूल के रास्ते में अन्य किसी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा.

एक महिला ने फेंकते हुए देखा था : पीयूष की मां कामिनी सिंह से मिले इनपुट के आधार पर शक किसी करीबी पर जा रहा था. तभी हमें सूचना मिली की नैनी के औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक महिला ने यह जानकारी दी है कि नाले में उसने एक व्यक्ति को बोरे में कुछ फेंकते देखा है. मौके पर जब पुलिस पहुंची तो बोरे में युवक की लाश मिली. सिर गायब था, जबिक उसका धड़ बोरे में था. हाथ और पैर कटे हुए थे.

सीसीटीवी में स्कूटी पर बोरे में ले जाता दिखा सरन : पीयूष की मां ने अपने चचिया ससुर पर शक जताया था. हमने जब वहां के पास का सीसीटीवी खंगालवाया तो आरोपी सरन सिंह स्कूटी से जाता दिखाई दिया. वह बोरे में कुछ स्कूटी पर रखकर जा रहा था. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उसने तांत्रिक के कहने पर पीयूष की हत्या की बात स्वीकार की है. उससे पूछताछ की जा रही है.

डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने बताया, सरन की निशानदेही पर कछार क्षेत्र के रसूलपुर से पीयूष का सिर बरामद हुआ. हत्या में प्रयोग की गई आरी और चापड़ भी इसी क्षेत्र से बरामर किया गया है. सरन सिंह के खिलाफ करेली थाने में 504 व 506 धारा में दो अन्य मुकदमे पहले से दर्ज हैं. अभी मामले की और गहनता से जांच की जा रही है. जल्द ही घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

