बस के नीचे सोया था खलासी, ड्राइवर ने चला दी बस, सिर पर से गुजरा टायर, मौके पर ही मौत - Khalasi Crushed By His Own Bus

बस के नीचे सोया था खलासी, ड्राइवर ने चला दी बस, सिर पर से गुजरा टायर, मौके पर ही मौत

बस के टायर के नीचे सोया खलासी कुचला गया

बाड़मेर: जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां पर बस चालक ने बस के नीचे सो रहे खलासी को रौंद दिया. इससे खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बस के नीचे सोया था खलासी, बस चलने से कुचला गया सिर, मौत (ETV Bharat Barmer)

दरअसल, शहर के बालाजी फार्म हाउस बस स्टैंड पर शुक्रवार शाम को एक निजी बस के चालक की लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हो गया. चालक ने बस के नीचे सो रहे खलासी को रौंद दिया. जिससे खलासी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. आसपास के लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और डीएसपी सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना की जानकारी जुटाई. पढ़ें: ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा था युवक, टायर के नीचे आने से हुई मौत - Youth died in accident उपाधीक्षक अरविंद जांगिड़ ने बताया कि बालाजी फार्म हाउस बस स्टैंड पर एक युवक की लाश पड़ी थी. घटना के संबंध में जानकारी जुटाने पर पता चला कि 22 वर्षीय विजय जाखड़ खुडासर नोख का निवासी है. वह एक निजी ट्रेवल्स की बस में खलासी का काम करता है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि वह बस के नीचे सोया हुआ था. चालक ने बिना ध्यान दिए बस को स्टार्ट कर दिया, जिससे खलासी के सिर के ऊपर से टायर गुजर गया. पुलिस बस चालक की तलाश में लगी हुई है. पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.