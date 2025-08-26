दंतेवाड़ा: लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं. झोड़ियाबाड़म ग्राम पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के कट गया है. बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है. मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है. झोड़ियाबाड़म नाले पर बने पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है. पुल के दोनों और गाड़ियों की कतार लग गई है. लोग जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनको किसी भी काम के लिए इसी पुल को पार करना पड़ता है.

मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात: स्थानीय जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है. जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को आगाह किया कि वो जान जोखिम में डालकर पुल पार नहीं करें. सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने अपील जारी करते हुए कहा कि जबतक पानी का जलस्तर कम नहीं होता कोई भी पुल पार करने की कोशिश नहीं करे.

मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की शिकायत: झोड़ियाबाड़म ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि जिस बरसाती नाले पर पुल बना है उस पुल की ऊंचाई काफी कम है. बारिश के दिनों में अक्सर पुल पर पानी चढ़ जाता है. गांव वालों की मांग है कि पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए. गांव वाले चाहते हैं कि पुल की ऊंचाई बढ़ जाने से पानी का जलस्तर बढ़ने पर भी उनको दिक्कत नहीं होगी. गांव वाले कहते हैं कि हमने कई बार इस संबंध में जिला प्रशासन को बताया भी लेकिन कोई हल अबतक नहीं निकला. गांव वाले कहते हैं कि अगर हमारी दिक्कतों पर जिला प्रशासन ध्यान देता तो हमारी मुश्किलें कम हो जाती.

गांव वालों ने दी चेतावनी: सरपंच लक्ष्मीनाथ पोडियम और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए. अगर हमारी दिक्कतों का समाधान नहीं निकाला गया तो हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे. गांव वालों ने बताया कि यहां पर हर साल यही हालात होते हैं. हर साल हम बारिश के पानी के उतरने का इंतजार करते हैं. जबतक पानी उतरता है तबतक पूरा गांव जिला मुख्यालय से कटा रहता है.

मरीजों को इलाज में होती है दिक्कत: गांव वालों ने बताया कि ऐसे में अगर को मरीज को जिला अस्पताल ले जाना हो तो बड़ी मुश्किल आती है. कई बार तो मरीजों को सही समय पर इलाज भी नहीं मिल पाता है. सबसे ज्यादा मुसीबत महिला मरीजों और प्रसूताओं को होती है.