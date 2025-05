ETV Bharat / state

तालाब या सड़क, अच्छी रोड के लिए तरस रहा जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से जुड़ा गांव - BAD CONDITION OF ROAD

आंदोलन की चेतावनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 29, 2025 at 4:35 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:42 PM IST 4 Min Read

जांजगीर चांपा: जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम जर्बे (च) एक ऐसी ग्राम पंचायत है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. ग्रामीण कई बार सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अबतक सड़क नहीं बनी है. आलम यह है कि थोड़ी बारिश में ही यह सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है. ऐसे में आक्रोशित ग्रामीणों के साथ ही विधायक ने भी एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है. जिला मुख्यालय से सटे गांव में सड़क जर्जर: स्थानीय नागरिक कमल कुमार ने बताया कि जांजगीर चांपा जिला के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की स्थिति का अंदाजा जर्वे (च )की सड़कों को देख कर लगाया जा सकता है. ये गांव जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है. इसी गांव की जमीन में जिला के अधिकांश जिला कार्यालय बने हुए हैं, लेकिन इस गांव की सड़क की दुर्दशा को देखने और जानने के बाद भी अधिकारी इसे सुधरवाने का नाम नहीं ले रहे हैं. जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय (ETV Bharat) जिला पंचायत, जिला चिकित्सालय, जिला आरटीओ सभी ऑफिस यहां हैं, लेकिन विकास बहुत पीछे है. यह जिला मुख्यालय से सटा गांव है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जिले के आखिरी छोर में हैं. ग्रामीण बहुत आक्रोशित हैं: कमल कुमार, स्थानीय नागरिक आंदोलन की चेतावनी: कई बार सड़क निर्माण की मांग को लेकर 8 माह पहले ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था और अधिकारियों के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त किया था, लेकिन पंचायत चुनाव संपन्न होंने के बाद भी सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

