अंधेरा, डर और भूख...! दिल्ली में यमुना किनारे हजारों लोगों की जिंदगी पर आफत, जानिए- राहत शिविरों में कैसे बीत रहे दिन और रात

ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों के हालात को बयां करने वाला ग्राउंड रिपोर्ट ( Etv Bharat )

महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी: शिविर में रह रही शहनाज खातून ने बताया कि यहां महिलाओं के लिए सबसे गंभीर समस्या शौचालय और नहाने की है. उन्होंने कहा कि हम अचानक पानी बढ़ने पर अपना सामान तक नहीं ला पाए. अब सिर्फ कपड़े बदलकर ही रहना पड़ेगा. क्योंकि नहाने की सुविधा नहीं है. शिविर में हम महिलाएं बहुत असुविधा में हैं.उन्होंने बताया कि उनका छह लोगों का परिवार शिविर में है, काम भी छिन गया है. अब भविष्य को लेकर गहरी चिंता हैं.

अंधेरे में छाया डर: शिविर में रह रहे बाढ़ पीड़ित मोहम्मद फूलो ने बताया कि गुरुवात रात बिजली व्यवस्था में स्पार्किंग हुई, जिसके चलते शिविर में करंट फैलने का खतरा बन गया. खतरे को देखते हुए बिजली काट दी गई और शिविर अंधेरे में डूब गया. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से खाना जरूर मिल रहा है, लेकिन खेती उजड़ने के बाद अब हमारे परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी के उफान ने हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. दर्जनों इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. लोग सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं. आईटीओ ब्रिज के पास बने राहत शिविरों और सड़क किनारे बनाई गई झुग्गियों में सैकड़ों परिवार इन दिनों मजबूरी में रातें बिता रहे हैं. राहत शिविरों में दिन की तुलना में रात का समय लोगों के लिए और भी कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि रात के समय में उनका जीवन अंधेरे, डर, भूख और अनिश्चितता से घिरा महसूस होता है. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में राहत शिविर में रह रहे लोगों ने अपना दर्द साझा किया.

यमुना नदी के उफान ने हजारों लोगों को किया बेघर (ETV Bharat)

पेट भरने लायक खाना नहीं: बाढ़ पीड़ित आरती नाम की महिला ने कहा कि उन्हें शिविर में सिर्फ चावल के साथ दाल, कढ़ी या राजमा दिया जाता है, जिसकी मात्रा सीमित होती है. उन्होंने कहा कि उनका आठ लोगों का परिवार है. सरकार की मदद से ही गुजारा कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ चावल खाकर तो जिंदगी नहीं चल सकती, उन्हें बच्चे को दूध भी पिलाना होता है. ऐसे में राशन का इंतजाम कर हम खुद से भी खाना बनाते हैं. आरती के पति भूरे ने बताया कि उनकी मजदूरी का काम बाढ़ के कारण बंद है. इसी बीच उनका बच्चा भी बीमार हो गया, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसे में उसे ज्यादा खाना चाहिए. सिर्फ चावल से गुजारा संभव नहीं है.

डिप्टी डिवीजनल वार्डन सिविल डिफेंस ने दी राहत शिविरों की जानकारी (ETV Bharat)

झुग्गियों में मजबूरी का जीवन : राहत शिविरों के पास कुछ लोग सड़क किनारे झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं. मोहन ने बताया कि अंधेरे और असुविधा से परेशान होकर कई लोग खुद की झुग्गियां खड़ी कर चुके हैं. वहीं, झुग्गी बनाकर रह रहे मटरू ने कहा कि हम यमुना किनारे खेती करते थे, लेकिन बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया है. अब सिर्फ मजदूरी ही विकल्प है. सरकार सिर्फ चावल देती है. हम मेहनतकश लोग हैं, हमें रोटी चाहिए.

दिल्ली में दर्जनों इलाके बाढ़ की चपेट में (ETV Bharat)

बच्चों की सुरक्षा का खतरा: मटरू ने बताया कि पांच साल पहले यहीं से दो बच्चे चोरी हो गए थे, इसलिए रात में जागकर पहरा देना पड़ता है. उन्होंने कहा कि रात में अंधेरा और अपराध का डर दोनों सताते हैं. सड़क पर हैं तो कहीं बच्चे भाग न जाएं और कोई दुर्घटना न हो या कोई बच्चों को न उठा ले जाए यही चिंता बनी रहती है. इसी तरह शिविरों में रह रहे लोगों को अपने बच्चे और बच्चियों की सुरक्षा का डर दिखाई दिया.

झुग्गियों में मजबूरी में जीवन गुजर कर रहे बाढ़ पीड़ित (ETV Bharat)

मदद के लिए तैनात सिविल डिफेंस: डिप्टी डिवीजनल वार्डन सिविल डिफेंस दयाराम शर्मा ने बताया कि आईटीओ ब्रिज के पास राहत शिविर में करीब 1100 लोगों को रखा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खाने-पीने की व्यवस्था है. मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं. दिन में मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है. दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर रहते हैं, जिससे सुरक्षा बनी रहे.

आईटीओ ब्रिज के पास बने राहत शिविरों का हाल (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें :