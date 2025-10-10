ETV Bharat / state

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, लोगों का नहीं हो पा रहा इलाज, जाना पड़ता है बंगाल

जामताड़ा: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र नाला में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. नाला स्थित स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहता है. ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता कि स्वास्थ्य केंद्र कब खुलता है, कर्मचारी कब आते हैं और कब जाते हैं. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण अगर बीमार पड़ जाएं, चाहे कोई दुर्घटना हो जाए, तो उन्हें या तो इलाज के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है या फिर पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है.

ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन बंद रहता है. डॉक्टर नहीं आते. एएनएम कभी-कभार आती हैं, दवाइयां भी नहीं मिलतीं. बीमार होने पर उन्हें इलाज के लिए बंगाल के आसनसोल जाना पड़ता है.

नाला में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल (Etv Bharat)

ग्रामीण कहते हैं कि नाला में कमोवेश स्वास्थ्य व्यवस्था का यही हाल है. अस्पताल तो है, डॉक्टर भी हैं, लेकिन दवाइयां नहीं हैं. इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है. ऐसे में जनता को या तो इलाज के लिए जूझना पड़ता है या फिर पश्चिम बंगाल जाने को मजबूर होना पड़ता है. सरकारी अस्पताल की व्यवस्था तो है, लेकिन नाममात्र की. गंभीर आपात स्थिति में इलाज नहीं मिल पाता. लोगों को बंगाल का सहारा लेना पड़ता है.