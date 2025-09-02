ETV Bharat / state

यूपी के सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन, कक्षा 3 से 5 तक एक भी बच्चे ने नहीं छोड़ी पढ़ाई, तीन साल में 11 हजार नए स्कूल खुले - CONDITION OF UP GOVERNMENT SCHOOLS

प्रदेश के 99.5% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा है. 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय है. पढ़िए रिपोर्ट...

यूपी में तीन साल में नामांकन 4.16 करोड़ से बढ़कर 4.27 करोड़ हुआ.
यूपी में तीन साल में नामांकन 4.16 करोड़ से बढ़कर 4.27 करोड़ हुआ. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 9:55 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:15 PM IST

6 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने एक और उपलब्धि दर्ज की है. केंद्र सरकार के यू-डायस प्लस 2024-25 के जारी नए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है. मतलब कोई बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है. पिछले साल 2023-24 में यह दर 5.4% थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सुधार में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाने, स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है.

उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी हुआ सुधार : रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्राथमिक ही नहीं, बल्कि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम हुई है. कक्षा 6 से 8 में ड्रॉपआउट दर अब घटकर महज 3 प्रतिशत रह गई है, जबकि कक्षा 9 से 10 में लड़कों की दर 8.7 प्रतिशत और लड़कियों की 5.1 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि शिक्षा की निरंतरता को लेकर बच्चों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है.

इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है
इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन सालों में तेजी से हुआ विस्तार : पिछले तीन सालों में प्रदेश में शिक्षा ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है. स्कूलों की संख्या 2.51 लाख से बढ़कर 2.62 लाख हो गई. मतलब तीन साल में 11 हजार नए स्कूल खुले. शिक्षकों की संख्या भी 14.7 लाख से बढ़कर 16.15 लाख तक पहुंच गई है. वहीं नामांकन 4.16 करोड़ से बढ़कर 4.27 करोड़ हो गया. अब औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं. जबकि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022-23 में 166 बच्चों पर 6 टीचर थे.

बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार : रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 99.5% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा है. 97% स्कूलों में लड़कियों के शौचालय, 96% में लड़कों के शौचालय और 87% में बिजली की व्यवस्था है. वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा हुआ है. 2023-24 में जहां केवल 40% स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे, वहीं अब यह संख्या 60% से अधिक हो गई है. जबकि स्कूलों में इंटरनेट सुविधा भी बढ़कर 46% स्कूलों तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है. इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों तक पहुंच रहा है.

औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं.
औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर का शून्य पर पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक बदलाव का प्रमाण है जिसमें आज अभिभावक और बच्चे दोनों शिक्षा की अहमियत को समझने लगे हैं. यू-डायस प्लस 2024-25 की रिपोर्ट इस बात की गवाही है कि उत्तर प्रदेश अब शिक्षा के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्रॉपआउट और उच्च कक्षाओं में तेजी से घटती दर यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश का भविष्य पहले से कहीं अधिक सशक्त और शिक्षित होगा.
संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश


अन्य स्तरों पर गिरावट : मिडिल स्तर (कक्षा 6 से 8) पर ड्रॉपआउट दर 2022-23 में 16% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.9% और 2024-25 में और घटकर 3% हो गई. सेकेंडरी स्तर (कक्षा 9 से 12) पर 2022-23 में यह दर 12.7%, 2023-24 में 5.9% थी, जबकि 2024-25 में घटकर 2.8% रह गई.

लैंगिक आधार पर स्थिति : लड़कियां मिडिल स्तर पर ज्यादा और लड़के सेकेंडरी स्तर पर ज्यादा पढ़ाई छोड़ते हैं.

मिडिल स्तर: 2024-25 में लड़के 2.9% और लड़कियां 3.1% बाहर हुईं, जबकि 2023-24 में लड़के 3.1% और लड़कियां 4.8% थीं.

सेकेंडरी स्तर: 2024-25 में लड़कों का ड्रॉपआउट 8.7% और लड़कियों का 9.8% रहा. 2023-24 में लड़के 5.1% और लड़कियां 7.3% थीं.

प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है.
प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत मेहनत की गई है और यह प्रक्रिया अभी जारी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है. डिजिटल तकनीक और मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया. स्कूलों में नियमित मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए रोचक शिक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई. इसके साथ ही अभिभावकों और समुदाय को भी शिक्षा के महत्व और बच्चों की निरंतर उपस्थिति के प्रति जागरूक किया गया.
- कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा

सकल नामांकन अनुपात में सुधार : रिपोर्ट में विभिन्न स्तरों पर Gross Enrolment Ratio में सुधार भी दिखा

  • तैयारी स्तर: 86.7% (2023-24) से बढ़कर 90.6%.
  • फाउंडेशन स्तर: मामूली बढ़त के साथ 31.6% (2023-24 में 31.9%)
  • मिडिल स्तर: 78.8% से बढ़कर 83.9%
  • सेकेंडरी स्तर: 58.5% से बढ़कर 60.9%

प्रतिधारण दर (Retention Rate)

  • तैयारी स्तर पर 79.6% (2023-24) से बढ़कर 86.9%
  • सेकेंडरी स्तर पर 37% से बढ़कर 42.8%
  • मिडिल स्तर पर 69.3% से बढ़कर 70.4%

डिजिटल डिवाइड की चुनौती : रिपोर्ट बताती है कि यूपी को डिजिटल खाई पाटने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा. 99.55% से अधिक स्कूलों में शौचालय, बिजली और हैंडवॉशिंग की सुविधा है. कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूल 2023-24 के 40% से बढ़कर 60% हो गए. इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल 38.6% से बढ़कर 45.9% हैं. मात्र 2% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है. स्मार्ट क्लासरूम 14.5% (2023-24) से बढ़कर केवल 19.8% स्कूलों में सक्रिय है. मोबाइल फोन से शिक्षण का उपयोग 19.5% से बढ़कर 22.5% स्कूलों में हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कुल 255087 विद्यालय थे
जो 2024-25 में बढ़कर 262358 तक पहुंच गए हैं.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर में चिकित्सा की पढ़ाई संग शोध का मौका; 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा शुरू, छात्रों के लिये बढ़ेंगी सुविधाएं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने एक और उपलब्धि दर्ज की है. केंद्र सरकार के यू-डायस प्लस 2024-25 के जारी नए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है. मतलब कोई बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है. पिछले साल 2023-24 में यह दर 5.4% थी. बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सुधार में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है. बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ाने, स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास जारी है.

उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी हुआ सुधार : रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्राथमिक ही नहीं, बल्कि उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम हुई है. कक्षा 6 से 8 में ड्रॉपआउट दर अब घटकर महज 3 प्रतिशत रह गई है, जबकि कक्षा 9 से 10 में लड़कों की दर 8.7 प्रतिशत और लड़कियों की 5.1 प्रतिशत दर्ज की गई है. यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि शिक्षा की निरंतरता को लेकर बच्चों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है.

इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है
इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन सालों में तेजी से हुआ विस्तार : पिछले तीन सालों में प्रदेश में शिक्षा ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है. स्कूलों की संख्या 2.51 लाख से बढ़कर 2.62 लाख हो गई. मतलब तीन साल में 11 हजार नए स्कूल खुले. शिक्षकों की संख्या भी 14.7 लाख से बढ़कर 16.15 लाख तक पहुंच गई है. वहीं नामांकन 4.16 करोड़ से बढ़कर 4.27 करोड़ हो गया. अब औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं. जबकि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022-23 में 166 बच्चों पर 6 टीचर थे.

बुनियादी सुविधाओं में बड़ा सुधार : रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 99.5% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा है. 97% स्कूलों में लड़कियों के शौचालय, 96% में लड़कों के शौचालय और 87% में बिजली की व्यवस्था है. वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा हुआ है. 2023-24 में जहां केवल 40% स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे, वहीं अब यह संख्या 60% से अधिक हो गई है. जबकि स्कूलों में इंटरनेट सुविधा भी बढ़कर 46% स्कूलों तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 3.70 करोड़ से अधिक छात्रों ने आधार नंबर उपलब्ध कराया है. इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों तक पहुंच रहा है.

औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं.
औसतन हर स्कूल में 163 बच्चे और 6 शिक्षक हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर का शून्य पर पहुंचना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक बदलाव का प्रमाण है जिसमें आज अभिभावक और बच्चे दोनों शिक्षा की अहमियत को समझने लगे हैं. यू-डायस प्लस 2024-25 की रिपोर्ट इस बात की गवाही है कि उत्तर प्रदेश अब शिक्षा के नए दौर में प्रवेश कर चुका है. प्राथमिक स्तर पर शून्य ड्रॉपआउट और उच्च कक्षाओं में तेजी से घटती दर यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश का भविष्य पहले से कहीं अधिक सशक्त और शिक्षित होगा.
संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश


अन्य स्तरों पर गिरावट : मिडिल स्तर (कक्षा 6 से 8) पर ड्रॉपआउट दर 2022-23 में 16% थी, जो 2023-24 में घटकर 3.9% और 2024-25 में और घटकर 3% हो गई. सेकेंडरी स्तर (कक्षा 9 से 12) पर 2022-23 में यह दर 12.7%, 2023-24 में 5.9% थी, जबकि 2024-25 में घटकर 2.8% रह गई.

लैंगिक आधार पर स्थिति : लड़कियां मिडिल स्तर पर ज्यादा और लड़के सेकेंडरी स्तर पर ज्यादा पढ़ाई छोड़ते हैं.

मिडिल स्तर: 2024-25 में लड़के 2.9% और लड़कियां 3.1% बाहर हुईं, जबकि 2023-24 में लड़के 3.1% और लड़कियां 4.8% थीं.

सेकेंडरी स्तर: 2024-25 में लड़कों का ड्रॉपआउट 8.7% और लड़कियों का 9.8% रहा. 2023-24 में लड़के 5.1% और लड़कियां 7.3% थीं.

प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है.
प्रदेश में कक्षा 3 से 5 तक ड्रॉपआउट दर शून्य हो गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत मेहनत की गई है और यह प्रक्रिया अभी जारी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है. डिजिटल तकनीक और मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया. स्कूलों में नियमित मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए रोचक शिक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई. इसके साथ ही अभिभावकों और समुदाय को भी शिक्षा के महत्व और बच्चों की निरंतर उपस्थिति के प्रति जागरूक किया गया.
- कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा

सकल नामांकन अनुपात में सुधार : रिपोर्ट में विभिन्न स्तरों पर Gross Enrolment Ratio में सुधार भी दिखा

  • तैयारी स्तर: 86.7% (2023-24) से बढ़कर 90.6%.
  • फाउंडेशन स्तर: मामूली बढ़त के साथ 31.6% (2023-24 में 31.9%)
  • मिडिल स्तर: 78.8% से बढ़कर 83.9%
  • सेकेंडरी स्तर: 58.5% से बढ़कर 60.9%

प्रतिधारण दर (Retention Rate)

  • तैयारी स्तर पर 79.6% (2023-24) से बढ़कर 86.9%
  • सेकेंडरी स्तर पर 37% से बढ़कर 42.8%
  • मिडिल स्तर पर 69.3% से बढ़कर 70.4%

डिजिटल डिवाइड की चुनौती : रिपोर्ट बताती है कि यूपी को डिजिटल खाई पाटने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा. 99.55% से अधिक स्कूलों में शौचालय, बिजली और हैंडवॉशिंग की सुविधा है. कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूल 2023-24 के 40% से बढ़कर 60% हो गए. इंटरनेट सुविधा वाले स्कूल 38.6% से बढ़कर 45.9% हैं. मात्र 2% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है. स्मार्ट क्लासरूम 14.5% (2023-24) से बढ़कर केवल 19.8% स्कूलों में सक्रिय है. मोबाइल फोन से शिक्षण का उपयोग 19.5% से बढ़कर 22.5% स्कूलों में हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में उत्तर प्रदेश में कुल 255087 विद्यालय थे
जो 2024-25 में बढ़कर 262358 तक पहुंच गए हैं.

यह भी पढ़ें : IIT कानपुर में चिकित्सा की पढ़ाई संग शोध का मौका; 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा शुरू, छात्रों के लिये बढ़ेंगी सुविधाएं

Last Updated : September 2, 2025 at 10:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UP EDUCATION NEWSCONDITION OF UP GOVERNMENT SCHOOLSYOGI GOVERNMENTयूपी के सरकार स्कूलों की हकीकतCONDITION OF UP GOVERNMENT SCHOOLS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.