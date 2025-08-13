फरीदाबाद/गुरुग्राम: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद हरियाणा का शहरी निकाय तंत्र एक्टिव हो गया है. इस फैसले का असर हरियाणा पर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है. क्योंकि एनसीआर के तहत हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं. इस रिपोर्ट में हम आपको कुत्तों और डॉग बाइट्स के केसों की स्थिति से रूबरू कराएंगे. वहीं, दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के जिलों में अब शेल्टर होम बनाने की कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में हम आपको फरीदाबाद और गुरुग्राम में डॉग टेरर की स्थिति और वहां के बाशिंदों की प्रतिक्रिया बताने जा रहे हैं.

फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 50 हजार आवारा कुत्ते

आवारा कुत्तों की बात की जाए तो फरीदाबाद के 46 वार्डों में लगभग 18 हजार आवारा कुत्तों की संख्या है. वहीं पूरे फरीदाबाद जिले में ये आंकड़ा 50 हजार के करीब पहुंचता है. हालांकि स्ट्रीट डॉग की नसबंदी को लेकर नगर निगम ने एजेंसी भी गठित की है. एजेंसी द्वारा हर महीने लगभग 50 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, ताकि स्ट्रीट डॉग की संख्या में कमी आ सके.

आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही

वहीं एजेंसी की माने तो पिछले साल यानी 2024 में लगभग 34 हजार स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की गई थी. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. अभी भी आवारा कुत्तों की संख्या में कमी नहीं आई है. फरीदाबाद के हर वार्ड में स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल भी है. क्योंकि आवारा कुत्ते कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं. ऐसे में कई लोगों की जान भी चली गई है.

फरीदाबाद में हर दिन 100 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मरीज

फरीदाबाद जिला नागरिक अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगाने वाले मरीजों की संख्या देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्ट्रीट डॉग कितने लोगों को रोज अपना शिकार बना रहे हैं. अस्पताल प्रशासन की माने तो प्रत्येक दिन लगभग 100 से अधिक रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीज अस्पताल पहुंचते हैं. हालांकि कभी-कभी जिला नागरिक अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं रहता है. यही वजह है कि मजबूरन मोटे दाम पर बाहर से लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ता है.

"फेसले का स्वागत"

वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर फरीदाबाद के स्थानीय निवासी आकाश गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर प्रशासन को अमल करना चाहिए, लेकिन फरीदाबाद की स्थिति बिल्कुल अलग है. फरीदाबाद में स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. खुलेआम स्ट्रीट डॉग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. खासतौर पर इसका आतंक बच्चों में देखा जाता है. इन आवारा कुत्तों की वजह से कई मौतें भी हो चुकी है. इसके अलावा लोग जब सरकारी अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लेने पहुंचते हैं तो वहां भी उन्हें इंजेक्शन नसीब नहीं हो पाता. प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए व्यवस्था की जाए.

वहीं स्थानीय निवासी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करें, क्योंकि फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा है. कई बार कुत्तों ने लोगों को जख्मी किया है. कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है.

एनिमल लवर बोलीं- आदेश से हम सहमत नहीं

वहीं फरीदाबाद की रहने वाली एनिमल लवर और PFA संस्था चलाने वाली प्रीति दुबे का कहना है कि स्ट्रीट डॉग को शेल्टर होम भेजने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम सहमत नहीं है. क्योंकि नगर निगम के पास ना तो शेल्टर होम है और ना ही कोई उचित व्यवस्था. जितने भी डॉग बाइट्स के केस आते हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार हैं. क्योंकि डॉग्स पर काम करने वाले एनजीओ को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, उनको समय पर उनकी पेमेंट भी नहीं मिलती. जिसका नतीजा यह होता है कि आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई.

"कुत्तों को शेल्टर भेजने से रेबीज नहीं रुकेगा"

उन्होंने आगे कहा कि अगर मान लिया जाए कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने की अगर सरकार ने व्यवस्था कर भी ली, तो भी क्या रेबीज के केस कम हो जाएंगे? रेबीज डॉग से ज्यादा बंदरों से फैलता है. ऐसे में अगर सारे स्ट्रीट डॉग्स को बंद कर दिया जाए तो बंदरों का आतंक बढ़ जाएगा और रेबीज का खतरा और भी ज्यादा फैल जाएगा. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था और नसबंदी अभियान तेज करें, ताकि इन स्ट्रीट डॉग की संख्या में कमी आए. इसके अलावा सरकार को चाहिए कि मान्यता प्राप्त NGO को अपने साथ शामिल करके उन पर काम करें, ताकि डॉग बाइट्स के केस में कमी हो सके.

नगर निगम के अधिकारी की क्या रही प्रतिक्रिया ?

वहीं नगर निगम के हेल्थ मेडिकल ऑफिसर नीतीश परवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम सराहना करते हैं. हालांकि स्ट्रीट डॉग के लिए शेल्टर बनाने की योजना पहले से ही जिले में चल रही है. इसके लिए हमारी टीम जमीन तलाशने में जुटी हुई है, हर जोन में शेल्टर बनाए जाएंगे. इसके अलावा वैक्सीनेशन, डॉग को फीडिंग सहित तमाम व्यवस्था की जाएगी.

मंत्री बोले- स्ट्रीट डॉग्स पर सरकार कर रही काम

मंत्री विपुल गोयल ने भी बताया कि स्ट्रीट डॉग्स पर सरकार पहले से ही काम कर रही है. कई केंद्र बनाए गए हैं. अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसका अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे.

फरीदाबाद और गुरुग्राम में पूरे हरियाणा के आधे से ज्यादा कुत्ते

बता दें हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 2024 के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में पड़ने वाले एनसीआर के 14 जिलों में लगभग 1लाख 44 हजार 744 डॉग है. सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग की संख्या फरीदाबाद में है. यहां लगभग 50 हजार स्ट्रीट डॉग हैं. वहीं दूसरे नंबर पर गुरुग्राम है, जहां 30,477 स्ट्रीट डॉग है. इसके अलावा पानीपत में 12,950, झज्जर में 9,600, भिवानी में 8,980, करनाल में 8,745, रोहतक में 5,347, पलवल में 4,630, सोनीपत में 4200, रेवाड़ी में 3,340, महेंद्रगढ़ में 2,330, नूंह में 2700, जींद में 1510, चरखी दादरी में 435 कुत्ते हैं.

सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के केस रोहतक में

डॉग बाइट्स की बात करें तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार जनवरी 2022 से लेकर जून 2023 में सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले रोहतक जिले में सामने आए है. रोहतक में इस अंतराल के अंदर 25,467 लोगों को कुत्तों ने काटा है. वहीं पानीपत में 22,331, जींद में 16,447, झज्जर में 13,947, फरीदाबाद में 12939, करनाल में 9,282, सोनीपत में 6,198, रेवाड़ी में 5,477, पलवल में 5,153, नूंह में 4,482, चरखी दादरी में 3311, भिवानी में 2,403 और गुरुग्राम में 1,357 डॉग्स बाइट के मामले सामने आए हैं.

गुरुग्राम नगर निगम का 2 शेल्टर होने का दावा

गुरुग्राम में खूंखार होते जा रहे स्ट्रीट डॉग्स परेशानी का सबब बने हुए थे. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने नगर निगम के अधिकारियों की चिंता को बढ़ा दिया है. गुरुग्राम में फिलहाल स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई शेल्टर नहीं है. इस बीच नगर निगम के अधिकारी एनिमल बर्थ कंट्रोल के दो सेंटर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सेंटर पर किस तरह का कार्य हो रहा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है.

गुरुग्राम में हर दिन 40-50 डॉग बाइट्स के केस

इन एबीसी सेंटर की विफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिनों दिन कॉलोनियों में इन स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. यह स्ट्रे डॉग्स एकत्र होकर लोगों पर हमला भी कर रहे हैं. यही कारण है कि सिविल अस्पताल में रोजाना औसतन 40 से 50 डॉग बाइट के केस पहुंच रहे हैं.

एजेंसी कर रही डॉग्स की नसबंदी

नगर निगम गुरुग्राम के ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. प्रीतपाल सिंह की माने तो गुरुग्राम में बीमार स्ट्रे डॉग्स का इलाज करने के लिए दो एजेंसियों को हायर किया गया है. इसके अलावा इन सेंटर पर स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी का कार्य भी इन सेंटर पर किया जाता है, लेकिन इनकी निगरानी करना शायद नगर निगम भूल गया. यही कारण है कि इन स्ट्रे डॉग्स का संख्या बढ़ रही है.

अधिकारी बोले- जरूरत महसूस होगी तो बना देंगे शेल्टर

नगर निगम की हाउस बैठक में जब यह मुद्दा उठा तो नगर निगम अधिकारियों ने चार एजेंसी जल्द ही हायर किए जाने का दावा किया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर अधिकारियों ने साफ किया कि अभी तक उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं आए हैं. आदेशों के अनुसार कार्य किया जाएगा. अगर शेल्टर बनाने की जरूरत हुई तो वह एक स्थान को सुनिश्चित करेंगे, जहां पर शेल्टर बनाया जा सके.

फिलहाल नगर निगम गुरुग्राम की तरफ से स्ट्रे डॉग्स को लेकर कोई ठोस योजना नहीं है. यही कारण है कि डॉग बाइट के केस भी रोजाना बढ़ रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब शायद उन्हें इन स्ट्रे डॉग्स से छुटकारा मिल जाए.

