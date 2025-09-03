रांची: इस साल हुई अच्छी मानसूनी बारिश का झारखंड में कृषि पर अच्छा असर पड़ा है. 17 जून से रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में लगभग हर दिन हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में धान आच्छादन की स्थिति पिछले दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी बेहतर है.

कृषि निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2 सितंबर तक राज्य में लक्ष्य का 94.42% धान की रोपाई हो चुकी है. मक्का का आच्छादन भी लक्ष्य का 63.67% हो गया है. लेकिन कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश के कारण दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का आच्छादन अभी भी लक्ष्य से दूर है.

कृषि निदेशालय से प्राप्त लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, झारखंड में इस वर्ष खरीफ के दौरान कुल 28 लाख 26 हजार 252 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक (02 सितंबर 2025 तक) 21 लाख 98 हजार 754 हेक्टेयर में ही कवरेज हो पाया है, जो कुल लक्षित क्षेत्र का 77.80% है.

फसल का नाम लक्ष्य(हेक्टेयर में) आच्छादनहेक्टेयर में) % धान 1788400 1688627 94.42% मकई 310140 197477 63.67% दलहन 598260 258019 43.13% तिलहन 59571 22635 38% मोटे अनाज 69881 31996 45.79%

कृषि निदेशालय से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में धान की फसल को छोड़कर दलहन, तिलहन, मक्का और अन्य मोटे अनाज वाली फसलों का आच्छादन लक्ष्य से काफी कम हुआ है. रांची के कृषि पदाधिकारी रामशंकर सिंह ने बताया कि किसान इस समय खेतों में धान और अन्य फसलें लगा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि राज्य इस वर्ष धान आच्छादन में अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा.

उन्होंने कहा कि कम और समय पर वर्षा होने के कारण वर्ष 2023 और 2024 में राज्य में धान का आच्छादन कम रहा था, लेकिन इस बार लक्ष्य प्राप्ति की पूरी उम्मीद है. लेकिन मक्का के आच्छादन में मामूली सुधार के बावजूद 02 सितंबर तक मक्का, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज वाली फसलों का आच्छादन लक्ष्य से काफी दूर है.

02 अगस्त तक राज्य में दलहन फसल का आच्छादन लक्ष्य का मात्र 43.13% ही हो पाया है, जबकि तिलहन में भी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लगभग 38% भूमि पर ही फसलें लगाई जा सकी हैं. मोटे अनाज, जिसे श्री अनाज या बाजरा भी कहा जाता है, की बुवाई भी अत्यधिक भारी वर्षा से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है और लक्ष्य की तुलना में केवल 45.79% क्षेत्र में ही मोटे अनाज की फसलें लगाई जा सकी हैं. राज्य की खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का प्रमुख फसल है, लेकिन इस बार लगातार बारिश के कारण 2 सितंबर तक मक्का आच्छादन का प्रतिशत भी केवल 63.67% ही है.

कृषि पदाधिकारी रामशंकर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि भारी बारिश से धान के अलावा अन्य फसलों को हुए नुकसान और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी की जा रही है, वहीं सभी बीटीएम, एटीएम, वीएलडब्ल्यू और कृषक मित्रों द्वारा स्थलीय सर्वेक्षण कर वास्तविक आंकड़े तैयार किए गए हैं.

26 फीसदी ज्यादा हुई बारिश

रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस वर्ष 1 जून से 3 सितंबर तक राज्य में 823.7 मिमी सामान्य वर्षा की तुलना में 1034.9 मिमी वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से लगभग 26% अधिक है. रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां समेत अधिकांश जिलों में इस बार लगातार और सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश हुई है.

मौसम केंद्र ने सितंबर महीने में भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है. पूर्वी सिंहभूम में सामान्य से 73% ज़्यादा, रांची में सामान्य से 54% ज़्यादा, सरायकेला-खरसावां में सामान्य से 65% ज़्यादा और धनबाद में सामान्य से 41% ज़्यादा बारिश हुई.

