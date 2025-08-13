झालावाड़: कोटा-झालावाड़ के बीच नेशनल हाईवे नंबर 52 पर दरा की नाल में जाम से निजात के लिए भारी वाहनों को अब डाइवर्ट रूट से निकाला जा रहा है. प्रशासन ने परिवर्तित मार्ग तय किया, लेकिन भारी वाहनों को डायवर्ट रूट पर निकालने से मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक दोगुना हो गया. ऐसे में इन रास्तों पर लगातार वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं. रोड पर ट्रैफिक बढ़ने से सड़क किनारे भारी वाहनों की कतारें लग रही हैं. इसके चलते मुख्य मार्ग से रोजाना गुजरने वाले मुसाफिरों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है. डायवर्ट रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश से वाहन रेंगकर चलने को मजबूर हैं. वहीं, बारां-झालावाड़ मेगा हाईवे के बीच बाघेर की घाटी में हादसे बढ़ रहे हैं.

खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि कोटा-झालावाड़ के बीच दरा की नाल पर जाम से राहत के लिए भारी वाहनों को डायवर्ट किया है. झालावाड़ से कोटा आने वाले भारी वाहन दरा जंगल ना जाकर खानपुर वाया बपावर कलां, सांगोद होते कोटा पहुंच रहे हैं. वहीं, अन्य डायवर्ट रूट सुकेत, रामगंज मंडी, चेचट, रावतभाटा होते कोटा तय किया है. दूसरी ओर कोटा से झालावाड़ जाने वाले भारी वाहनों को कोटा से बारां, बारां से बपावर कलां, बपावर कलां से खानुपर होते झालावाड़ जाने के निर्देश दिए हैं. बारां-झालावाड़ मेगा हाईवे पर डायवर्जन के बाद वाहनों की आवाजाही बढ़ी है. ऐसे में पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया है. वाहन चालकों को अपनी लेन में चलने की सख्त हिदायत दी जा रही है.

10 किमी का सफर: गत दिनों कोटा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुजीत शंकर ने निर्देश दिया था कि दरा स्टेशन से कमलापुर के बीच 10 किमी एरिया पर सड़क मार्ग संकरा होने के कारण भारी वाहनों का दबाव रहता है. ऐसे में कई बार लोडिंग वाहन रास्ते में खराब होने के कारण जाम के हालात पैदा होते हैं. आमजन की सुरक्षा देखते ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया है. प्रशासन ने कोटा-झालावाड़ के बीच ट्रैफिक डायवर्ट करने के कारण अब इस रूट पर केवल हल्के चौपहिया और इमरजेंसी वाहनों को निकलने दिया जा रहा है. भारी वाहनों को डाइवर्ट करने से अब दरा घाटी में लगने वाले जाम से राहत मिली.