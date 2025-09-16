लखनऊ रेलवे स्टेशन और जंक्शन को जोड़ेगा कॉन्कोर्स; एयरपोर्ट की तरह विकसित हो रहा चारबाग रेलवे स्टेशन
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कॉन्कोर्स पर टिकटिंग, एसी लाउंज, वेटिंग हॉल, सिटिंग व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्थाएं होंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:01 AM IST
लखनऊ: अगले सप्ताह से चारबाग रेलवे स्टेशन के मेन एंट्री गेट पर कॉन्कोर्स की नींव रखी जाएगी. यह काम स्टेशन अपग्रेडेशन के तहत किया जाएगा. रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इंजीनियर्स ने स्थलीय निरीक्षण पूरा कर लिया है. यह कॉन्कोर्स लखनऊ रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी.
अभी तक स्टेशन और जंक्शन के बीच छोटी लाइन-बड़ी लाइन तक जाने के लिए यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता था. स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ही दूसरे स्टेशन पहुंचा जा सकता था. कॉन्कोर्स निर्माण के बाद रेल यात्री इसके माध्यम से दोनों ही रेलवे स्टेशन पर आसानी आ-जा सकेंगे. इससे किसी की ट्रेन भी नहीं छूटेगी और समय की बचत होगी.
लखनऊ जंक्शन और स्टेशन को जोड़ेगा: योजना के मुताबिक, चारबाग रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाना है. इसके पहले फ्लोर पर यात्री सुविधाएं होंगी, जिसे कॉन्कोर्स कहा जा रहा है. यह कॉन्कोर्स एक ऐसी छत होगी, जो लखनऊ स्टेशन और लखनऊ जंक्शन को आपस में जोड़ देगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन का कार्य अभी चल रहा है. रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण इसका निर्माण कार्य करा रहा है.
पहले चरण में यह हो रहा काम: 550 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में चारबाग स्टेशन की सेकेंड एंट्री पर नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है. यात्री सुविधाएं डेवलप हो रही हैं. प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन और चार-पांच पर ट्रैफिक ब्लॉक लेकर कॉन्कोर्स के लिए नींव रखी गई.
आरएलडीए अब स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर अपग्रेडेशन कार्य कराने जा रहा है. रेलवे अधिकारियों की मानें तो अगले सप्ताह यह कार्य शुरू होगा. इसके लिए पहले ही पाकिंग की जगहों को लिया जा चुका है. यहां आरएलडीए के इंजीनियर निरीक्षण कार्य पूरा कर चुके हैं.
कॉन्कोर्स पर क्या-क्या होगा: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कॉन्कोर्स पर टिकटिंग, एसी लाउंज, वेटिंग हॉल, सिटिंग व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्थाएं होंगी. टिकट लेने के बाद यात्री एस्केलेटर और लिफ्ट से सभी प्लेटफॉर्म्स तक आसानी से जा सकेंगे.
रेलवे बोर्ड सदस्य का दौरा: रेलवे बोर्ड के सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरडीएसओ की प्रयोगशालाओं का दौरा किया. वहां जारी रिसर्च पर अधिकारियों से बात की. उन्होंने कहा कि रेलवे की प्रगति के लिए अनुसंधान पर जोर दिया जाना चाहिए.
अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (RDSO) महानिदेशक उदय बोरवणकर ने बताया कि सदस्य (कर्षण एवं चल स्टॉक) ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरडीएसओ में आधुनिकीकरण और सुरक्षा विषय पर बातचीत की. इसमें आरडीएसओ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे.
