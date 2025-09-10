ETV Bharat / state

"नेपाल की स्थिति खराब, हम लोग परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं", दिल्ली में रह रहे नेपाल के लोगों की बढ़ी चिंता

महेंद्रनगर से ताल्लुक रखने वाले अमित ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध जनता के लिए बड़ा झटका है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने से सरकार ने देश की ग्रोथ को रोकने का काम किया है. सरकार को यह सोचना चाहिए कि देश को किस तरह आगे ले जाना है. परिवार से संपर्क लगभग खत्म हो चुका है.

नई दिल्ली: नेपाल की राजनीतिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. न केवल नेपाल की जनता चिंतित है बल्कि दिल्ली में रह रहे नेपाली नागरिक भी गहरी चिंता जता रहे हैं. ईटीवी से हुई खास बातचीत में दिल्ली में बसे कई नेपाली नागरिकों ने अपनी राय रखी और वर्तमान हालातों पर गंभीर सवाल खड़े किए.

भारत में मोबाइल रिचार्ज काफी सस्ते हैं, जबकि नेपाल में महंगे : भारत में मोबाइल रिचार्ज काफी सस्ते हैं, जबकि नेपाल में महंगे होने के कारण आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इसका असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि पहले इंटरनेट के जरिए परिवार और दोस्तों से संपर्क बना रहता था, लेकिन अब कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज कराना पड़ रहा है. इससे न केवल नेपाली बल्कि भारत में रह रहे उनके परिजन भी प्रभावित हो रहे हैं.

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध का विरोध (ETV Bharat)

नेपाल की स्थिति सोशल मीडिया पर बैन से हुई और खराब : वहीं, विजेंद्रनगर से संबंध रखने वाले प्रताप ने कहा कि नेपाल की स्थिति पहले से ही चिंताजनक थी और सोशल मीडिया पर बैन ने हालात और खराब कर दिए हैं. उन्होंने माना कि सरकार का मकसद सोशल मीडिया से फैल रहे विवादों पर रोक लगाना हो सकता है, लेकिन इससे आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. प्रताप ने यह भी कहा कि “सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, लेकिन जनता की आवाज़ दबाना भी ठीक नहीं."

नेपाल की स्थिति सोशल मीडिया पर बैन से हुई और खराब (ETV Bharat)

दिल्ली में रह रहे नेपाली नागरिकों का मानना है कि संचार व्यवस्था पर पाबंदी से देश की उन्नति पर सीधा असर पड़ेगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट कॉलिंग पूरी तरह ठप होने से लोग अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो नेपाल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है. नेपाल के हालातों को लेकर दिल्ली में बसे नेपाली नागरिक लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही वहां स्थिरता लौटेगी ताकि लोग सामान्य जीवन जी सकें.

