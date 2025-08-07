Essay Contest 2025

सिंगरौली में जमीन बंटवारे के आदेश को लेकर मांग रहा था रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने ठिकाने लगाए होश - LOKAYUKTA POLICE REWA

रीवा लोकायुक्त पुलिस ने देवसर तहसील में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल पटेल को रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार.

Computer operator taking bribe
रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर धराया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 8:22 PM IST

सिंगरौली: एमपी के सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर को लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने दो हजार रुपये का नगद रिश्वत लेते पकड़ा है. बताया जा रहा है शिकायतकर्ता से जमीन बंटवारे के आदेश को पारित करने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी.

कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कागजात खंगाल रही लोकायुक्त पुलिस

जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस से की थी. लोकायुक्त की टीम गुरुवार को देवसर कार्यालय में पहुंची और कंप्यूटर ऑपरेटर को ₹2000 नगद रिश्वत लेते पकड़ लिया. लोकायुक्त पुलिस आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछताछ एवं जांच में जुटी हुई है. फिलहाल देवसर के गेस्ट हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित डाटा हासिल करने में जुटी है.

लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया ने बताया, किसान कमला प्रसाद मिश्र से उनकी जमीन बंटवारे के आदेश को पारित करवाने के नाम पर देवसर तहसील में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल पटेल रिश्वत की मांग कर रहा था. उसने कमल प्रसाद मिश्रा से 4 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

जिससे परेशान होकर कमल प्रसाद मिश्रा ने रीवा लोकायुक्त से इसकी शिकायत की. इसके बाद रीवा लोकायुक्त पुलिस ने देवसर तहसील में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल पटेल को 2 हजार रुपये नगद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

लोकायुक्त पुलिस की जांच जारी, कार्यालय में मचा हड़कंप

लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई की खबर लगते ही तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया. तहसील कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही गेस्ट हाउस ले जाकर लोकायुक्त पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित कागजात खंगाल रही है.

