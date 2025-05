ETV Bharat / state

केदारनाथ हाईवे के अधिकांश डेंजर जोनों का ट्रीटमेंट कार्य पूरा, जाम के झाम से मिली निजात - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2025

उत्तराखंड केदारनाथ हाईवे ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 16, 2025 at 1:22 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 1:30 PM IST 4 Min Read

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम और केदारघाटी की लाइफ लाइन केदारनाथ हाईवे पर यात्रा का संचालन सकुशल हो रहा है. हाईवे के अधिकांश डेंजर जोनों को दुरुस्त किया गया है. जबकि कई डेंजर जोनों पर कार्य अंतिम चरण में है. केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पूर्व ही एनएच की ओर से हाईवे का डामरीकरण और पेंच भरने का कार्य पूर्ण किया गया था. बरसात के समय जिन डेंजर जोनों से खतरा पैदा हो सकता है, वहां पहले से ही जेसीबी और पोकलैंड मशीन तैनात हैं. इसके अलावा निरंतर इन जोनों की निगरानी की जा रही है. केदारनाथ हाईवे केदारनाथ धाम की यात्रा और केदारघाटी की लाइफ लाइन है. चारधाम परियोजना के कार्यों के बाद केदारनाथ हाईवे की स्थिति में अत्यधिक सुधार आया है. बेहद संकरा हाईवे चौड़ा होने से जाम की स्थिति से निजात मिली है. 16-17 जून 2013 की आपदा के सबसे अधिक दिक्कतें केदारनाथ हाईवे पर कुंड से गुप्तकाशी के बीच सफर करने में होती थी, लेकिन वर्ष 2024 की यात्रा से पहले कुंड से गुप्तकाशी के बीच लगभग लाठ किमी हाईवे का कायाकल्प हो चुका था. इसके अलावा हाईवे कई डेंजर जोनों का समाधान इस वर्ष की यात्रा शुरू होने से पहले किया जा चुका है. फाटा के निकट डोलिया देवी में केदारनाथ हाईवे पर 2013 की आपदा से लगातार भूस्खलन हो रहा था. फिलहाल इस जोन का तो ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन इसके निकट ही जो नये डेंजर जोन बने हुए हैं, उनके ट्रीटमेंट का कार्य जारी है. केदारनाथ हाईवे पर सबसे अधिक दिक्कतें देवीधार में होती थी. बरसात के दौरान हाईवे यहां पर लगातार नीचे की ओर धंसता था, लेकिन इस बार यहां पर हाईवे को दुरूस्त किया गया है. 31 जुलाई 2024 की आपदा के दौरान सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच हाईवे जगह-जगह ध्वस्त हो गया था. यात्रा शुरू होने से पूर्व ही हाईवे को दुरुस्त कया गया है. सोनप्रयाग में हाईवे का जो हिस्सा ध्वस्त हुआ था, यहां भी हाईवे को दुरूस्त किया गया है और हाईवे को यातायात के लिये सुरक्षित किया गया है.

