उदयपुर: गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बड़गांव में मतदाता सूची में एक ही मकान नंबर पर 700 से अधिक बोगस मतदाताओं के नाम दर्ज होने की शिकायत ईआरओ स्तर की जांच में भ्रामक पाई गई. मतदाता उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं. उनका कोई वैध पता नहीं होने के कारण उन्हें नॉशनल नंबर आवंटित कर मतदाता सूची में नाम जोड़े गए हैं.

जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि जनसुनवाई में बड़गांव के पंचायत प्रशासक सहित कुछ लोगों ने शिकायत दी थी. इसमें बताया गया था कि बड़गांव की मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज हैं और एक ही मकान नंबर पर 700 मतदाताओं के नाम अंकित हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए गोगुंदा के मतदाता रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को त्वरित जांच के निर्देश दिए गए.

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इनमें से अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और उदयपुर विकास प्राधिकरण की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कच्चे-पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं. उक्त लोगों का वैध पता नहीं होने के कारण उन्हें नॉशनल नंबर आवंटित कर मतदाता सूची में दर्ज किया गया है. मेहता ने बताया कि जांच में मतदाता सूची में फर्जी अथवा बोगस लोगों के नाम जुड़े होने की शिकायत तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक है. हालांकि, एहतियातन विस्तृत जांच कराई जा रही है.