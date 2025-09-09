ETV Bharat / state

DCW में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में पेश नहीं हुईं शिकायतकर्ता बरखा सिंह, स्वाति मालीवाल हैं आरोपी

वकील मानव जैन ने बरखा सिंह की तरफ से कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की. अगली सुनवाई 15 सितंबर को की जाएगी.

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों का मामला
दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 8:00 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में सुनवाई टाल दी है. मंगलवार को इस मामले की शिकायतकर्ता बरखा सिंह का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसकी वजह से कोर्ट की सुनवाई टालनी पड़ी. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को करने का आदेश दिया.

बरखा सिंह की ओर से पेश वकील मानव जैन ने मंगलवार को कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने 15 सितंबर को कांस्टेबल रवि दत्त शर्मा और डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया.

अब तक इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. इससे पहले कोर्ट ने 21 अगस्त को रिटायर्ड एसआई रूप सिंह का बयान दर्ज किया था. 19 अगस्त को दो गवाहों राजकुमार तोमर और रिटायर्ड इंस्पेक्टर भूप सिंह के बयान दर्ज किए गए थे. वहीं 30 जुलाई को मनोज कुमार और उषा गांगुली के बयान दर्ज किए गए थे. इसके अलावा 28 अप्रैल को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हुमरा खालिद का बयान दर्ज किया गया था. वहीं 19 मार्च को दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए थे.

यह है मामला: दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा सिंह ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में 'आप' से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इसपर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की था.

