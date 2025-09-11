ETV Bharat / state

हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेगा भारी-भरकम मुआवज़ा, सीधे खाते में आएगी राशि, ये होंगी शर्तें

हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेगा भारी-भरकम मुआवज़ा ( Etv Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं जिसके बाद अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने डॉग बाइट के केस में मुआवज़ा देने का फैसला किया है. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इसके अलावा आवारा पशुओं के हमले पर भी लोगों को मुआवज़ा मिलेगा. डॉग बाइट पर मिलेगा मुआवज़ा : अगर आप हरियाणा में रहते हैं और डॉग बाइट के शिकार हो जाते हैं तो अब आपको सरकार मुआवजा देगी. हरियाणा सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. हरियाणा में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस प्रावधान को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-II) में जोड़ा गया है. कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस : हरियाणा सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए इस योजना को शुरू किया है जिसके तहत कुत्ते के काटने पर उन्हें मुआवज़ा दिया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे. सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को कहा गया है कि वे जगह चिन्हित करें जहां पर जो डॉग शेल्टर बनाए जा सकते हैं. कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवज़ा (Etv Bharat) कितनी मिलेगी मुआवज़ा राशि : हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजे की राशि न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के हिसाब से होगी और जहां मांस त्वचा से अलग हो गया हो, वहां कुत्ते के काटने के मामले में ये न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति "0.2 सेमी" घाव के हिसाब से होगी. इन शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगा मुआवज़ा : हरियाणा सरकार ने डॉग बाइट के केस में मुआवजा देने के लिए कुछ ख़ास शर्ते भी रखी हैं. कुत्ते के काटने की स्थिति में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही मुआवज़ा दिया जाएगा - किसी आवारा/पालतू कुत्ते ने काटा या हमला किया हो.

हमला सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो.

जानवर को हमला करने के लिए उकसाया ना गया हो.

आवारा/पालतू कुत्ते के हमले के कारण शारीरिक चोटें आई हों.

परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.

योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेगा जिनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) संख्या होगी.

योजना आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पहले हुई मृत्यु/चोट/विकलांगता के लिए इस योजना के अंतर्गत कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा मौत/विकलांगता के मामले में मुआवज़ा राशि : वहीं मौत/विकलांगता के मामले में इतनी राशि सरकार की ओर से दी जाएगी.

