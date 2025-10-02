ETV Bharat / state

कोर्ट में दो मामले: अनुकंपा नियुक्ति से इनकार पर मांगा जवाब, वैक्सीनेटर को नर्स ग्रेड द्वितीय में बोनस अंक का लाभ नहीं

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नाबालिग और देरी से आवेदन के आधार पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में कोर्ट ने जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 6:16 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले नाबालिग बताकर नियुक्ति नहीं देने और बाद में देरी से आवेदन करना बताकर नियुक्ति से इनकार करने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजी जेल और भरतपुर जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश अभिषेक की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता जेल प्रहरी के रूप में तैनात थे. जनवरी, 2019 में सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया. जिसे विभाग ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि वह अभी अवयस्क है. याचिकाकर्ता की ओर से साल 2022 में वयस्क होने पर पुन: विभाग में आवेदन किया गया. वहीं जेल विभाग ने भी याचिकाकर्ता के आवेदन में हुई देरी की शिथिलता देने के लिए गृह विभाग से सिफारिश की. याचिका में कहा गया कि जनवरी, 2024 गृह विभाग ने याचिकाकर्ता के आवेदन का निरस्त कर दिया.

गृह विभाग ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति तुरंत सहायता के लिए होती है और याचिकाकर्ता के पिता की मौत पांच साल पहले हो चुकी है. इतना समय बीतने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन में हुई देरी को माफ किया जाता है और कर्मचारी की मृत्यु के सालों बाद भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है. याचिकाकर्ता ने पहली बार तुरंत ही आवेदन किया था, लेकिन वह अवयस्क था. ऐसे में बालिग होने के तत्काल बाद उसने आवेदन कर दिया था. ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

वैक्सीनेटर का काम नर्स ग्रेड द्वितीय से अलग: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेटर का काम नर्स ग्रेड द्वितीय से अलग है. ऐसे में नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में वैक्सीनेटर के तौर पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की किसी योजना में कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान है, लेकिन इसकी प्रकृति विज्ञापित पद से मेल खानी चाहिए. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट अलग-अलग पदों के कार्यों की समानता तय नहीं कर सकता और याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि वैक्सीनेटर और नर्स की जिम्मेदारियां समान हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सुरेन्द्र गुप्ता व छह अन्य की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए.

याचिका खारिज: याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय पद के लिए भर्ती निकाली है. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया है. याचिकाकर्ताओं ने करीब दो साल तक वैक्सीनेटर के रूप में काम किया है. वहीं उनके पास मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र भी है. ऐसे में उन्हें इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के लिए बोनस अंक देकर नियुक्ति दी जाए. जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्षों की प्रकृति और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं. ऐसे में उनके वैक्सीनेटर के रूप में किए गए कार्यों के अनुभव का लाभ नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में नहीं दिया जा सकता.

