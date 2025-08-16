ETV Bharat / state

सालाना पास के मुकाबले, स्टेट हाईवे के टोल पर चार गुना टोल, जानिए पास के बावजूद क्यों रखना होगा फास्टैग में पैसा - TOLL FASTAG ANNUAL PASS

NHAI के सालाना पास होने के बावजूद प्रदेश के वाहन चालाकों को अपने फास्टैग अकाउंट में अतिरिक्त पैसा रखना पड़ेगा.

Ridcor Toll Plaza
रिडकोर टोल प्लाजा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 6:36 PM IST

कोटा: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अगस्त से पूरे में सालाना टोल पास लागू कर दिया है. यह स्कीम केवल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू है, लेकिन स्टेट और मेगा हाईवे पर यह लागू नहीं है. इसके चलते वाहन चालकों को एनएचएआई के पास के मुकाबले चार गुना से ज्यादा टोल देना पड़ रहा है. ऐसे में राज्य के अधिकार वाले सभी टोल प्लाजा पर भी टोल दरों को कम करने की मांग उठी है. जिन वाहन मालिकों ने एनएचएआई का सालाना पास ले लिया है, उन्हें एनएचएआई के टोल प्लाजा पर एक टोल क्रॉस करने के 15 रुपए लग रहे हैं, लेकिन स्टेट या मेगा हाईवे पर यह टोल तीन से चार गुना तक देना पड़ रहा है. स्टेट हाईवे पर अधिकांश टोल पर 45 से लेकर 60 रुपए तक एक बार के लिए जा रहे हैं. कुछ जगह पर यह राशि इससे भी ज्यादा है.

कोटा निवासी राजेंद्र राजपुरोहित का कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से स्कीम लेकर आई है, वैसे ही राज्य सरकार को भी टोल कम कर देना चाहिए. इससे आम आदमी को फायदा होगा. उनका कहना है कि फास्टैग में पैसा भी रखना जरूरी हो गया है. इसलिए राज्य सरकार को भी इस पूरे मसले पर इनीशिएटिव लेना चाहिए. दूसरी तरफ कई टोल प्लाजा आज भी नगद भुगतान ले रहे हैं, इसे भी बंद कर फास्टैग लागू कर देना चाहिए.

यूनिवर्सल पास हो जारी: उत्तर प्रदेश निवासी शिवाजी सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को इस स्कीम को यूनिवर्सल रूप में लागू करना चाहिए. यात्राओं के लिए अलग-अलग पैकेज बना देना चाहिए. ताकि वाहन मालिक अपनी यात्राओं के अनुसार सालाना टोल पास ले सके. कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके वाहन एक महीने में ही 200 टोल से गुजर जाते हैं. ऐसे में उन लोगों के लिए ज्यादा यात्राओं का पास ज्यादा पैसे में भी बनाया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट हाईवे को भी इनमें जोड़ देना चाहिए, ताकि लोगों को वहां भी राहत मिल सके. इसके लिए सालाना पास की राशि बढ़ाई जा सकती है.

प्रदेश में टोल से मिली थी छूट: प्रदेश में जब वसुंधरा राजे दूसरी बार सीएम बनी थीं, तब उन्होंने टोल को लेकर एक स्टडी करवाई थी. इसके बाद प्रदेश में रजिस्टर्ड फोर व्हीलर वाहनों को टोल से छूट दे दी गई थी. इसके चलते प्रदेश के लाखों चार पहिया वाहन चालकों को स्टेट और मेगा हाईवे पर राहत मिली थी. हालांकि बीते कांग्रेस के शासनकाल में कोविड-19 के बाद टोल में दी गई छूट को हटा लिया गया था. इसके बाद सभी वाहन चालकों से स्टेट और मेगा हाईवे पर भी टोल वसूली शुरू हो गई.

प्रदेश में रिडकोर के बनाए कई मेगा हाईवे हैं. इसमें फास्टैग के जरिए भी टोल वसूली की जा रही है. ऐसे में इन टोल प्लाजा से गुजरने पर हाल ही में जारी किए गए सालाना पास से विजिट को काउंट नहीं किया जाएगा. यानी सालाना पास से टोल नहीं कटेगा. इनके लिए पहले की भांति ही फास्टैग अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा. - सौरभ गुप्ता, जीएम, रिडकोर, राजस्थान

यह योजना स्टेट हाईवे पर लागू नहीं है. ऐसे में फास्टैग या नकद टोल भुगतान में पहले से जारी दर के अनुसार ही टोल वसूला जा रहा है. - सुनील जय सिंह, एमडी, आरएसआरडीसी, राजस्थान

