बस्ती में धार्मिक झंडा लगाने के विवाद में दो पक्ष आए आमने-सामने, शरारती तत्वों ने बाइक में लगाई आग

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, फिलहाल तीन लोगों को हिरासत में लिया, गांव में फोर्स तैनात.

बस्ती में लोगों को समझाते पुलिस अधिकारी. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 12:02 PM IST

बस्ती: जिले के हरैया इलाके में झंडा लगाने के विवाद में दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए. इस दौरान शरारती तत्वों ने एक बाइक में आग भी लगा दी. पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली और तीन लोगों को हिरासत में लिया है. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है.

जानकारी के मुताबिक, हरैया के रजवापुर स्थित चाफवा गांव में दुर्गा पंडाल के पास कमेटी के लोग पताका लगा रहे थे. यहां लगा दूसरे समुदाय का झंडा गिर गया. इसके बाद विवाद होने लगा. कुछ ही देर में मारपीट होने लगी. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने बाइक में आग लगा दी. कुछ ही देर में बाइक धू-धूकर जलने लगी. आग देख लोग भड़क उठे. तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. कुछ ही देर में घटनास्थल पर हरैया-परसरामपुर थाने की फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. लोगों की नाराजगी देखकर एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान व एडिशनल एसपी श्यामाकांत भी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे.

पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया. साथ ही आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई. वहीं तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है. डीएसपी संजय सिंह ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. बताया कि तहरीर मिली है और उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और गांव में फोर्स की तैनाती कर दी गई है.

BASTI DURGA PUJA TENSIONBASTI COMMUNAL CONFLICTBASTI HINDU MUSLIM TENSIONबस्ती में दो समुदायों में टकरावBASTI NEWS

