बस्ती में धार्मिक झंडा लगाने के विवाद में दो पक्ष आए आमने-सामने, शरारती तत्वों ने बाइक में लगाई आग

बस्ती: जिले के हरैया इलाके में झंडा लगाने के विवाद में दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए. इस दौरान शरारती तत्वों ने एक बाइक में आग भी लगा दी. पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली और तीन लोगों को हिरासत में लिया है. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है.

जानकारी के मुताबिक, हरैया के रजवापुर स्थित चाफवा गांव में दुर्गा पंडाल के पास कमेटी के लोग पताका लगा रहे थे. यहां लगा दूसरे समुदाय का झंडा गिर गया. इसके बाद विवाद होने लगा. कुछ ही देर में मारपीट होने लगी. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने बाइक में आग लगा दी. कुछ ही देर में बाइक धू-धूकर जलने लगी. आग देख लोग भड़क उठे. तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी. कुछ ही देर में घटनास्थल पर हरैया-परसरामपुर थाने की फोर्स पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया. लोगों की नाराजगी देखकर एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान व एडिशनल एसपी श्यामाकांत भी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे.