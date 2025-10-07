राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म जल्द हो सकती है एक जैसी, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
एक देश, एक राशन कार्ड की तर्ज पर स्कूलों में एक राज्य, एक यूनिफॉर्म योजना लागू होने से समता का विचार आएगा.
Published : October 7, 2025 at 7:44 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एक जैसी ड्रेस होगी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दिशा में कदम उठाने का ऐलान किया है. उनका मानना है कि समान यूनिफॉर्म होने से बच्चों में आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई हीन भावना नहीं आएगी. इसे लेकर बीते 2 साल से एक्सरसाइज चल रही थी और अब इसे धरातल पर उतारा जाएगा.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कई बार गरीब परिवारों के बच्चे खुद को पिछड़ा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अगर उनके माता-पिता के पास पैसे होते तो वे भी किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते. ये सोच बच्चों को अवसाद तक पहुंचा देती है, इसलिए सरकार चाहती है कि सभी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू हो ताकि 'गरीब-अमीर का फर्क' मिट सके.
पढ़ें: यूनिफॉर्म का खर्चा 1600 से 1800 तक, सरकार अकाउंट में भेजेगी सिर्फ 800 रुपए, कपड़ा खरीदें तो सिलवाएंगे कैसे?
प्राइवेट स्कूलों को मिलेंगे विकल्प :
- पहला, सभी प्राइवेट स्कूल मिलकर एक जैसी ड्रेस तय करें.
- दूसरा, सरकारी स्कूलों की वर्तमान यूनिफॉर्म को ही अपनाएं.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकारी और निजी विद्यालय सभी की एक ही तरह की ड्रेस हो, ऐसे आदेश जारी करने के प्रयास कर रहे हैं. हालांकि ये प्रयास 2 साल पहले शुरू किए गए थे. तब से ही इसकी एक्सरसाइज लगातार जारी थी. कुछ कानूनविदों ने कहा था कि इस पर स्टे आ सकता है. स्टडी करने के बाद स्टे की संभावना न के बराबर है, इसलिए इस फैसले को अब धरातल पर उतारा जाएगा.
इस तरह होगा क्रियान्वयन:
- पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के स्कूलों में लागू की जाएगी.
- बाद में सीबीएसई (CBSE) सहित सभी प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जाएगा.
प्राइवेट स्कूल संचालकों की सहमति: स्कूल शिक्षा परिवार भी इस फैसले के साथ है. इसके अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि जैसे एक देश, एक राशन कार्ड योजना है, वैसे ही एक राज्य, एक यूनिफॉर्म का विचार है. ये कदम छात्रों में समानता की भावना मजबूत करेगा. कुछ संस्थान शुरू में विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवाद के जरिए सभी को साथ लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि स्कूल चलाने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना और रोजगार सृजन करना है, न कि यूनिफॉर्म के नाम पर कमीशन कमाना.