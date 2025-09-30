ETV Bharat / state

बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद चुनावी साल में अनुदानित एवं वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु समिति गठित की गई है. वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों लागू करेगी। सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

जारी की गई अधिसूचना : इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी की अधिसूचना भी जारी हो गई है. बिहार के वित्त अनुदानित और वित्त रहित शिक्षकों के लिए बनाई गई कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे. विकास आयुक्त इसके सदस्य होंगे. इसके अलावे शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव या फिर सचिव इसके सदस्य होंगे.