लैटरल एंट्री के लिए गठित समिति भंग, सरकार से वार्ता के बाद कार्य बहिष्कार किया स्थगित

Published : September 27, 2025 at 4:05 PM IST

जयपुर: नेशनल मेडिकल कमीशन के एक आदेश के विरोध में करीब दो सप्ताह से प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज शिक्षक अस्पतालों में दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे. इस आदेश के विरोध में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अस्पतालों में कार्य बहिष्कार के साथ विरोध-प्रदर्शन भी कर रहे थे. नेशनल मेडिकल कमीशन के आदेश के अनुसार चिकित्सा विभाग में ग्रुप-2 के चिकित्सक भी मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर सकेंगे. एनएमसी के इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े शिक्षक विरोध में उतर गए थे, जिसके बाद शनिवार को सरकार के साथ टीचर्स एसोसिएशन कि वार्ता हुई और फिलहाल कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया है. मामले को लेकर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक जैफ का कहना है कि जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बैठक चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार के साथ हुई. बैठक में लैटरल एंट्री मुद्दे पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई. सरकार ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों में से सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित हो सके. इसी आधार पर गठित पूर्व समिति को भंग कर दिया गया है. पढ़ें: मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी का अकाल, आधे से ज्यादा पद खाली, शिक्षा और इलाज पर संकट इन मुद्दों पर सहमति: