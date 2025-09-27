लैटरल एंट्री के लिए गठित समिति भंग, सरकार से वार्ता के बाद कार्य बहिष्कार किया स्थगित
मेडिकल कॉलेजों में लैटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार से बनी सहमति के बाद फिलहाल कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया है.
Published : September 27, 2025 at 4:05 PM IST
जयपुर: नेशनल मेडिकल कमीशन के एक आदेश के विरोध में करीब दो सप्ताह से प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज शिक्षक अस्पतालों में दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे. इस आदेश के विरोध में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अस्पतालों में कार्य बहिष्कार के साथ विरोध-प्रदर्शन भी कर रहे थे. नेशनल मेडिकल कमीशन के आदेश के अनुसार चिकित्सा विभाग में ग्रुप-2 के चिकित्सक भी मेडिकल कॉलेज में अध्यापन का कार्य कर सकेंगे. एनएमसी के इस आदेश के बाद राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े शिक्षक विरोध में उतर गए थे, जिसके बाद शनिवार को सरकार के साथ टीचर्स एसोसिएशन कि वार्ता हुई और फिलहाल कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया है.
मामले को लेकर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक जैफ का कहना है कि जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों की बैठक चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार के साथ हुई. बैठक में लैटरल एंट्री मुद्दे पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा हुई. सरकार ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों में से सबसे योग्य उम्मीदवार का चयन सुनिश्चित हो सके. इसी आधार पर गठित पूर्व समिति को भंग कर दिया गया है.
इन मुद्दों पर सहमति:
- लैटरल एंट्री के लिए गठित समिति को भंग करते हुए अब नई समिति का गठन केवल पात्रता मानदंड (eligibility criteria) तय करने के लिए किया गया है.
- वरिष्ठ डेमॉन्स्ट्रेटरों को प्राथमिकता के आधार पर सहायक आचार्य (Assistant Professor) बनाया जाएगा. यह प्रक्रिया वन टाइम होगी और सभी पात्र वरिष्ठ डेमॉन्स्ट्रेटरों को एक साथ पदोन्नति दी जाएगी.
- नवीन भर्ती केवल सहायक आचार्य स्तर पर ही की जाएगी.
- राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) अधिनियम, 1962 में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा.
- आगामी भर्तियों के लिए पात्रता मानदंड एनएमसी (NMC) के नवीनतम शैक्षणिक मानकों के अनुरूप तय किए जाएंगे.
इन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चल रहे धरने एवं 2 घंटे कार्य बहिष्कार को स्थगित किया जाता है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकार आज बनी सहमति का उल्लंघन करती है, तो एसोसिएशन सामूहिक अवकाश, शिक्षण कार्य (कक्षाएं एवं परीक्षाओं से संबंधित दायित्व) का बहिष्कार जैसे कठोर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा.
ग्रुप -2 समर्थन में: वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन के इस आदेश का अखिल सेवारत चिकित्सक संघ ने समर्थन किया था और मांग रखी थी कि एनएमसी का यह आदेश तुरंत रूप से लागू करना चाहिए. राज्य सरकार को ग्रुप 1 और 2 मर्ज कर नया स्वास्थ्य केडर बनाने से संपूर्ण राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव होगा. राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के चलते इस आदेश का विरोध कर रही है. संघ का कहना है की इस आदेश के बाद राज्य के एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित जोन स्तर पर पूर्व से स्थापित मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.