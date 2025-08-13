दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका में इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल ध्वजारोहण करेंगे. इसे लेकर बुधवार को पुलिस लाइन मैदान में फूल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया.

राज्यपाल के आने की रही है परंपरा

दरअसल, झारखंड राज्य गठन के बाद जब से दुमका को उपराजधानी बनाया गया था, तब से यह परंपरा बन गई कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल दुमका में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राजधानी रांची में मुख्यमंत्री. लेकिन इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के निधन के बाद अंतिम संस्कार के रीति-रिवाज में व्यस्त हैं. ऐसे में यह तय किया गया है कि इस बार झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार रांची में ध्वजारोहण करेंगे. इधर, राज्यपाल का दुमका दौरा रद्द होने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दुमका में स्वतंत्रता दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल और जानकारी देते डीसी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

तैयारियां अंतिम चरण में

प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां की गई हैं. इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड का बुधवार को पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया. 15 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान में आयुक्त लालचंद डाडेल तिरंगा फहराएंगे और परेड का निरीक्षण करेंगे. इस अवसर पर आयोजित होने वाले परेड को आईपीएस अधिकारी दिव्यांश शुक्ला कमांड करेंगे. उनके साथ द्वितीय कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर दुमका में प्रशिक्षण ले रहे डीएसपी आकाश भारद्वाज होंगे.

दुमका में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सलामी देते डीसी और एसपी. (फोटो-ईटीवी भारत)

उपायुक्त ने दी जानकारी

दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने अपनी टीम के साथ मुख्य समारोह की तैयारी की समीक्षा की. इस मौके पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा कि पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बेहतर आयोजन के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बाबत सभी अधिकारियों को उनके कार्य सौंपे जा चुके हैं.

