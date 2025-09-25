ETV Bharat / state

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में धार्मिक आयोजन रोकने की मांग पर कमिश्नर करेंगे फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

याची ने पूर्व कर्मचारियों व अन्य प्रतिवादियों को विश्वविद्याल परिसर में धार्मिक गतिविधियों को आयोजित करने से रोकने की मांग की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:15 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : सैम हिगिनबॉटम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी (इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट) के परिसर में नवरात्र पर धार्मिक गतिविधि रोकने के मामले में अब कमिश्नर को फैसला लेना होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर को तीन दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय की ओर से दा​खिल याचिका पर दिया है.

विश्वविद्यालय ने अपने अल्पसंख्यक चरित्र और स्वायत्तता की रक्षा के लिए 9 सितंबर को कमिश्नर को आवेदन दिया था. याची ने इस पर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि पूर्व कर्मचारियों व अन्य प्रतिवादियों को विश्वविद्याल परिसर में धार्मिक गतिविधियों को आयोजित करने से रोका जाए. याची ने अदालत को बताया कि वे एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं और विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं.

उनका आरोप है कि गणेश चतुर्थी के दौरान उन्होंने ने जबरदस्ती प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश किया और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की और पूजा शुरू कर दी. याची ने आशंका व्यक्त की कि नवरात्र चल रही है, प्रतिवादी फिर से उपद्रव पैदा कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर को एक आवेदन दिया है.

सरकारी वकील ने कहा कि नवरात्र शुरू हो चुकी है और अभी तक मां दुर्गा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, इसलिए याचिका केवल आशंकाओं के आधार पर दायर की गई है. खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन दिनों के भीतर विचार कर निर्णय लें.

