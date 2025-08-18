ETV Bharat / state

ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार, पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को सौंपेगी जल्द

राज्य में नगर निकाय चुनाव शीघ्र होने की परिस्थितियां बनती दिख रही है. आयोग जल्दी जल्द ही सरकार ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंपेगी.

पिछड़ा आयोग का साइन बोर्ड (Etv Bharat)
Published : August 18, 2025 at 2:55 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:22 PM IST

रांची: राज्य में नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण छंटता हुआ दिख रहा है. ओबीसी ट्रिपल टेस्ट कराने के नाम पर हो रही देरी का मसला अब समाप्त होने को है. ओबीसी आयोग जल्द ही राज्य सरकार को ओबीसी ट्रिपल टेस्ट से जुड़ी समेकित रिपोर्ट सौंपने जा रही है. आयोग के सदस्य सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्टों का अध्ययन कर उन्हें अंतिम रूप देने में जुटी संत जेवियर्स कॉलेज की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है.

मंगलवार 19 अगस्त को इस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में बैठक होगी, जिसके बाद राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्ट दी जायेगी. उन्होंने कहा कि संत जेवियर्स कॉलेज द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में आंशिक त्रुटियां हैं, जिसे दूर किया जाएगा. तत्पश्चात सरकार के समक्ष इसे लाया जाएगा.

जानकारी देते जेएमएम और बीजेपी प्रवक्ता (Etv Bharat)

25 अगस्त को हाईकोर्ट में है सुनवाई, मुख्य सचिव को होना है उपस्थित

नगर निकाय चुनाव को लेकर बीती 18 जुलाई को हुई रोशनी खलखो के अवमाननावाद केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आगामी 25 अगस्त को राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज है और सरकार इससे पहले ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को पूरा कर लेने की जल्दबाजी में है.

हालांकि चुनाव कराने से पहले राज्य सरकार को पिछले पांच महीने से राज्य निर्वाचन आयुक्त के खाली पड़े पद को भरना होगा. आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त डी. के. तिवारी का कार्यकाल बीते 25 मार्च को खत्म होने के बाद से आयोग आयुक्त विहीन है.

नगर निकाय चुनाव को लेकर होती रही है सियासत

नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से सियासत होती रही है. हालांकि सरकार के रुख से इस सियासत के जल्द खत्म होने की संभावना बननी शुरू हो गई है. सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ओबीसी को पूरा हक मिलने की बात कहते हुए दुर्गा पूजा के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव होने की संभावना जताई है.

पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने ओबीसी ट्रिपल टेस्ट तैयार होने का दावा करते हुए कहा है कि जल्द ही इसे सरकार के समक्ष आयोग सौंपने जा रही है. उधर विपक्ष सरकार पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है. बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज कहती हैं कि यह सरकार क्या बोलती है और क्या करती है इसे समझना बेहद ही मुश्किल है.

उन्होंने कहा कि न्यायालय को भी इस संबंध में गुमराह किया जा रहा है. कभी ट्रिपल टेस्ट के नाम पर तो कभी ओबीसी के नाम पर, ऐसे में चुनाव कराने को लेकर उनकी मंशा क्या है यह समझा जा सकता है.

