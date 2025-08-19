ETV Bharat / state

ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट तैयार, जानिए पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को कब सौंपेगी - OBC TRIPLE TEST SURVEY IN JHARKHAND

राज्य में नगर निगम चुनाव जल्द कराने के लिए परिस्थितियां बन रही हैं, आयोग बुधवार को ओबीसी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा.

OBC Triple Test Survey in Jharkhand
पिछड़ा आयोग का साइन बोर्ड (Etv Bharat)
Published : August 19, 2025 at 4:45 PM IST

रांची: राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहे ओबीसी ट्रिपल टेस्ट सर्वे को अंतिम रुप देने में जुटा पिछड़ा वर्ग आयोग बुधवार को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने जा रहा है. संत जेवियर्स कॉलेज की टीम द्वारा मिली प्रारंभिक रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है. ओबीसी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को अंतिम रुप देने में जुटे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता कहते हैं कि जो कुछ कमियां हैं, उसे दूर किया जा रहा है और बुधवार को आयोग के द्वारा सरकार को अनुशंसा की जाएगी.

यहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण दूसरे राज्यों से बेहतर हुआ हैः नंद किशोर मेहता

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा भेजे जा रहे अनुशंसा में शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण, ओबीसी की भागीदारी सहित कई बिंदुओं पर किए गए बारीकी से अध्ययन की रिपोर्ट भेजी जायेगी. उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा विचार किया जा रहा है कि वार्ड स्तर पर सरकार को रिपोर्ट दी जाए या निकाय स्तर पर समेकित रिपोर्ट दी जाए. इन तमाम चीजों पर बुधवार तक सहमति बन जाएगी तत्पश्चात आयोग स्तर से सरकार को अनुशंसा की जाएगी.

जानकारी देते पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंद किशोर मेहता (Etv Bharat)

आयोग के द्वारा किए गए सर्वे में यह भी पाया गया है कि कई जगह पर आरक्षित सीटों वाली जाति के लोग उस जगह पर नहीं रहते हैं जिस वजह से सीटें खाली रह जाती हैं. आयोग इसके अलावा बीसी 1 और बीसी 2 श्रेणी की जातियों के लिए भी अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था करने का ध्यान रखेगी. उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बिहार और मध्य प्रदेश से बेहतर यहां ओबीसी ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण हुआ है.

बाहर के राज्यों से शादी कर झारखंड आई महिलाओं के लिए आरक्षण पर पेंच

आयोग द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट में बाहर के राज्यों से शादी कर झारखंड आई महिलाओं के लिए आरक्षण पर पेंच फंसा हुआ है. इन महिलाओं को ओबीसी आरक्षण की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा. जाहिर तौर पर बिहार, प.बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ऐसी महिलाओं की राज्य में बड़ी संख्या है जिनकी शादी झारखंड में हुई है और वो अपने परिवार के साथ यहां रह रही हैं.

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शहरी निकाय चुनाव में आ रही बाधा दूर होगी

इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आयोग सरकार से राज्य में संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखकर 50% आरक्षण सीमा के अंदर ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का फार्मूला अपनाने जा रही है. इस फार्मूला को सरकार द्वारा मान लिए जाने से शहरी नगर निकाय में आरक्षण का स्वरूप बदल जायेगा.

बहरहाल आयोग द्वारा रिपोर्ट अनुशंसा किए जाने के बाद सरकार के स्तर पर अध्ययन किया जाएगा और यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सरकार शहरी निकाय चुनाव में आ रही सबसे बड़ी बाधा को दूर करेगी.

