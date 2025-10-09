अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामलाः राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 17 अक्टूबर को आएगा फैसला
बनारस के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की थी याचिका, सुनवाई पूरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 1:58 PM IST
वाराणसी: कांग्रेस नेता और सासंद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. राहुल गांधी के खिलाफ दी गई याचिका को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को 17 अक्टूबर को फैसले के लिए दिन निर्धारित किया है.
दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल कर अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
नागेश्वर ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने सिख संप्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है. इस बयान का खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने समर्थन भी किया था. उनके बयान से यह प्रतीत हो रहा था कि उनका मिशन भारत में गृह युद्ध भड़काने का है.
इस प्रकरण में पूर्व प्रधान की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी और अलख राय ने दलील प्रस्तुत की. सरकारी वकील के तौर पर एडीसी विनय कुमार सिंह ने पक्ष रखा है. अभियोजन की तरफ से कोर्ट में मामले में अब तक कार्रवाई पेश की जाएगी. फिलहाल 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल के बयान के बाद उनकी मुश्किलें अब वाराणसी में बढ़ सकती हैं.
नागेश्वर मिश्रा की तरफ से राहुल गांधी के बयान को विरोधी बयान बताते हुए मुख्य नायक मजिस्ट्रेट चतुर्थ वाराणसी के कोर्ट में वार्ड प्रस्तुत किया गया था. नागेश्वर मिश्र की याचिका को 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया गया था. लेकिन नागेश्वर ने अपर सत्र न्यायालय पंचम के यहां पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की थी. जिसे स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई हुई.
