अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी मामलाः राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 17 अक्टूबर को आएगा फैसला

वाराणसी: कांग्रेस नेता और सासंद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. राहुल गांधी के खिलाफ दी गई याचिका को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को 17 अक्टूबर को फैसले के लिए दिन निर्धारित किया है.

दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के रहने वाले पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल कर अमेरिका में दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

नागेश्वर ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने सिख संप्रदाय के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल ने कहा था सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है. इस बयान का खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने समर्थन भी किया था. उनके बयान से यह प्रतीत हो रहा था कि उनका मिशन भारत में गृह युद्ध भड़काने का है.