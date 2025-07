ETV Bharat / state

रीवा में एहसान कुरैशी की बवंडर कॉमेडी, नहीं बच पाए डिप्टी CM, सब को लपेटा - REWA SHAAN E VINDHYA CEREMONY

विंध्य का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को किया गया सम्मानित ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 18, 2025 at 9:44 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 9:58 AM IST 5 Min Read

रीवा: देश के जाने माने हास्य व्यंग्य कलाकार "एहसान कुरैशी" गुरुवार को रीवा पहुंचे. यहां वह कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित विंध्य के सबसे बड़े सम्मान समरोह "शान ए विंध्य" कार्यक्रम में शामिल हुए. मंच पर आते ही एहसान कुरैशी ने अपने उसी अंदाज में हास्य व्यंग से सभी को गुदगुदाया, जिससे दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे. रीवा की धरती पर पहुंचे स्टैंडअप कॉमेडियन गुरुवार को रीवा के कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम मे विंध्य के सबसे बड़े सम्मान समारोह "शान ए विंध्य" का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में देश के जाने माने टीवी कलाकार एहसान कुरैशी शामिल हुए. वहीं, कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. शान ए विंध्य कार्यक्रम में शामिल हुए कॉमेडियन एहसान कुरैशी (ETV Bharat) कई बड़े हस्ती रहे मौजूद

राजनीति के क्षेत्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को स्मृति चिंन्ह और शाल देकर सम्मानित किया गया. इसी तरह से स्वछता के क्षेत्र में रीवा को देश में गौरवान्वित करने वाले नगर निगम कमिश्नर संजय सोनवणे, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला, संगीत के क्षेत्र से जुड़े विंध्य के कई कलाकार, समाज सेवी, नशा मुक्ति और स्वास्थ के क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्मृति चिंन्ह भेंट कर के "शान ए विंध्य" के मंच पर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सहित कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल (ETV Bharat) लपेटे में आए डिप्टी सीएम विंध्य के कलाकारों ने अपनी जादुई आवाज में मधुर संगीत से मंच के सामने बैठे दर्शकों को आकर्षित किया. वहीं मंच में इंट्री करते ही हास्य कलाकारों में से एक एहसान कुरैशी ने विंध्य और रीवा की जमकर तारीफ की. फिर सामने बैठे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा और नगर निगम कमिश्नर संजय सोनवणे को अपने हास्य व्यंगो के जरिए लपेटे में ले लिया. जिस पर सामने बैठे दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए. एहसान कुरैशी ने हास्य व्यंग से सभी को गुदगुदाया (ETV Bharat) 'मायके में पहली बार आने का मौका मिला' फिल्मी पर्दे से लेकर टीवी की दुनिया तक अपने हास्य व्यंगों के जरिऐ देश को गुदगुदाने वाले एहसान कुरैशी ने मंच से कहा कि "मध्य प्रदेश मेरा मायका है और मैं अपने मायके के सरजमीं में आया हूं. आप सब ने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं. रीवा पहली बार आया हूं, यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा. यहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, कोई कहीं से भी आए सब को समेट लेता है. साल 2005 में मेरा टीवी शो आया था. इन 20 सालों में रीवा पहला शहर है, जिसने धरती पुत्र को मध्य प्रदेश के लाडले को इतना प्यार और सम्मान दिया." एहसान का बेमिसाल करियर एहसान कुरैशी ने कहा कि "ठीक 40 वर्ष पूर्व हास्य व्यंग के जरिए अपने कैरियर की शुरुआत की थी. अब से ठीक 20 साल पहले वर्ष 2005 में मशहूर कॉमेडी शो दा लाफ्टर चैलेंज शो के जरिए टीवी में आया था. उसके बाद कई फिल्मों में काम किया. बॉम्बे टू गोवा मेरी पहली फिल्म है." टीवी पर्दे पर भी एहसान की कॉमेडी को लोगों ने खूब सराहा. इसी तरह से एहसान लोगों के दिल में राज करते हुए देश के दिग्गज स्टैंडप कॉमेडियन के रूप शुमार हो गए. महंगाई, बेरोजगारी और भाषा का विवाद मीडिया से चर्चा करते हुए एहसान कुरैशी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश का होने के नाते मुझे सम्मानित करने के लिए रीवा बुलाया गया है. इसलिए मैं आभारी हूं. इस दिन का मुझे वर्षो से इंतेजार था कि कब हम रीवा, सतना और सीधी जाएंगे. इस बार मौका मिल ही गया. आज मैं रीवा नगर को हंसाने के लिए आया हूं. लोगों को हंसाने में बहुत सुख मिलता है. क्योंकि आज कल लोगों के चेहरे से हंसी चली गई है. हर जगह महंगाई, बेरोजगारी और भाषा का विवाद है. इसलिए हसाने वालों कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. इसलिए हम रीवा आए हैं." कॉमेडी को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले को दी श्रद्धांजली कॉमेडी के जरिए देश को हंसाने वाले मशहूर कॉमेडियन दिवंगत राजू श्रीवास्तव याद करते हुए एहसान कुरैशी ने कहा, "राजू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे. लेकिन जब तक दुनिया में कॉमेडी रहेगी राजू भाई का नाम रहेगा, हिंदुस्तान की कॉमेडी को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले राजू श्रीवास्तव ने एक्टिंग करके लोगों को खूब हंसाया." पन्ना की खतरनाक भैरव घाटी, सांप जैसे मोड़ यहां ड्राइवर्स के उड़ा देते हैं होश

शाहरुख खान की फिल्म देखकर बनाया देसी बम, घर उड़ाने से पहले पहुंचे हवालात उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि "इस तरह के आयोजनों से लोगों के बीच अच्छे वातावरण का निर्माण होता है. क्योंकि वर्तमान में लोगों की जिंदगी में काफी तनाव और भागदौड़ है. इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों को राहत मिलती है. एहसान कुरैशी हमारे मध्य प्रदेश के हैं. उन्होंने देश और दुनियां में मध्य प्रदेश का नाम रौशन किया है. उनके सामने आते ही लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है. आज के कार्यक्रम में भी उन्होंने लोगों को सब खूब हंसाया. मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं."

Last Updated : July 18, 2025 at 9:58 AM IST