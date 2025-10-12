ETV Bharat / state

कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025: सीएम साय की नसीहत- रिपोर्ट नहीं, जमीन पर दिखे परिणाम, जनहित में लापरवाही नहीं बर्दाश्त

छत्तीसगढ़ को जल्द मलेरिया-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने और बस्तर और सरगुजा संभाग में योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 7:26 PM IST

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित हुई. इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अफसरों को चेताया कि सिर्फ रिपोर्ट नहीं, असल में जनता तक फायदा पहुंचना चाहिए. CM ने अलग-अलग विभाग से जुड़ी योजनाओं पर कई निर्देश दिए.

बैठक समय से पहले शुरू: मंत्रालय में कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तय समय से पहले ही कर दी गई, जिससे अधिकारियों को CM साय की कार्यशैली का संदेश मिले. CM ने कहा कि यह बैठक सिर्फ योजनाओं की समीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि अब जनहित में नई उम्मीदें और मानक तय करने का समय है.

रिपोर्ट नहीं, जमीनी परिणाम चाहिए: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक मतलब तभी है जब उसका लाभ सीधे जनता तक समय पर पहुंचे. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कहा कि, योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर नजर आना चाहिए.

धान खरीदी पर सख्ती: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी, इसकी सभी तैयारियां समय पर पूरी होनी चाहिए. उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे. हर खरीदी केंद्र की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो और सीमावर्ती जिलों में अवैध धान आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाए.

विशेष पिछड़ी जनजातियों और किसानों पर फोकस: साय ने बताया कि अब धान खरीदी की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी, ताकि तत्काल कार्रवाई संभव हो. मुख्यमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए 100% पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा में भी कहा कि, एक भी पात्र किसान वंचित न रहे, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है.

ऊर्जा और कल्याण योजनाओं पर निर्देश: ऊर्जा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण हितग्राहियों को बैंक फाइनेंस की सुविधा आसानी से मिले, ताकि कोई पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे.

स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता पर जोर: CM ने कहा कि, राज्य सरकार के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में शत प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हो और मैटरनल डेथ ऑडिट हर मामले में अनिवार्य हो. बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन अभियान को तेज करने का निर्देश दिए.

शिक्षा सुधार पर फोकस: शिक्षा विभाग को लेकर अधिकारियों के निर्देश दिए गए कि, स्कूलों में ड्रॉप आउट शून्य और सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए. सीएम ने कहा कि, शिक्षण सामग्री अलमारियों में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए. बीजापुर जिले के नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि गोंडी भाषा में शिक्षण” से बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, यह अन्य जिलों के लिए प्रेरक मॉडल है. मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों की आधार-बेस्ड APAR ID बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश दिए.

‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ जल्द शुरू होगा: साय ने घोषणा की कि राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों का ऑडिट कर ग्रेडिंग होगी. उन्होंने कहा कि जिन जिलों के परीक्षा परिणाम बेहतर हैं, उनके सफल मॉडल को अन्य जिलों में लागू किया जाएगा.

